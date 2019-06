Voll besetzt war der Stuhrer Ratssaal am Dienstagabend bei der Informationsveranstaltung zur geplanten Sanierung der Haferflockenkreuzung und der Stuhrer Landstraße. (Vasil Dinev)

Stuhr. Viele Fragen, wenig konkrete Antworten, mehr Verwirrung – so lässt sich die Informationsveranstaltung zur Sanierung der Haferflockenkreuzung und der Stuhrer Landstraße in Moordeich inklusive der Kurve der Straße im Bereich Schützenweg zusammenfassen. An die 300 Interessierte waren zu der Präsentation der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV), Geschäftsbereich Nienburg, am Dienstagabend ins Rathaus gekommen. Der Ratssaal war so voll, dass einige Besucher standen oder auf der Treppe zur Empore sitzen mussten. Und die Gäste hatten viele Fragen und Sorgen mitgebracht, die allerdings von den Vortragenden Mona-Lisa Guzek, Leiterin des Fachbereichs Bau bei der NLSTBV, ihrem Kollegen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, und Jörg Schlichting von der ausführenden Baufirma Stehnke aus Osterholz-Scharmbeck teils nur unzureichend und oft zum Unmut oder zur Verwirrung einiger Zuhörer beantwortet wurden.

Zunächst stellte Guzek das Bauvorhaben aus Sicht der NLSTBV vor. So sollen die Bauarbeiten in drei Teilbereiche eingeteilt werden. Der erste umfasst die Kreuzung von Stuhrer Landstraße, Moordeicher Landstraße, Varreler Landstraße und Kirchhuchtinger Landstraße – also die sogenannte Haferflockenkreuzung. Dort soll am 8. Juli mit den Bauarbeiten begonnen werden. Im Bereich der Kreuzung sind die Asphaltschichten bis in eine Tiefe von 25 Zentimetern zu erneuern. Das betrifft den Kreuzungsbereich und ein kleines Stück Richtung Norden nach Bremen hinein, berichtete die Fachbereichsleiterin. Außerdem werden in dem Bereich die Rinnenanlagen und die Bordsteine erneuert und Versorgungsunternehmen legen neue Leitungen. Hinzu kommt die Sanierung der Bahnübergänge der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn (BTE). Die Bauarbeiten dort sollen bis zum 20. August beendet sein.

Verwirrung um Sperrungen

Bauabschnitt Nummer 2 startet laut Guzek parallel. Dort geht es um die Aufweitung der Kurve der Stuhrer Landstraße im Bereich Schützenweg. In der engen Kurve war es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen gekommen – vor allem, wenn sich zwei Lastwagen begegneten und dann teilweise auf den Fußweg ausweichen mussten (wir berichteten mehrfach). Die Kurve soll nun an der Innenseite verbreitert werden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, so Guzek. Dort werden Versorger ebenfalls die Gunst der Stunde nutzen und neue Leitungen verlegen.

Zu Bereich 3 zählt der Abschnitt der Stuhrer Landstraße (L 337) zwischen der Haferflockenkreuzung und der Kurve. Laut Aussagen von Guzek soll dort die Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert werden. Diese Arbeiten sollen erst dann beginnen, wenn die Haferflockenkreuzung wieder frei ist, tätigte Guzek eine Aussage, die im weiteren Verlauf der Veranstaltung noch für Verwirrung sorgen sollte. Außerdem stehen Arbeiten am Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in bestimmten Bereichen an. „Die gesamte Maßnahme erfolgt unter einer Vollsperrung“, sagte Guzek. „Anlieger können zu den Grundstücken – außer wenn gefräst wird“, ergänzte sie. Das Bauende der Abschnitte 2 und 3 soll voraussichtlich am 5. September sein.

Nach Guzek hatte Jörg Schlichting von der ausführenden Baufirma das Wort. „Wir fangen überall gleichzeitig an“, sagte er und sorgte damit im Publikum für fragende Blicke. Auch die unterschiedliche Benennung der Bauabschnitte durch Schlichting und Guzek sorgte zusätzlich für Verwirrung unter den Zuhörenden. Schlichting bestätigte aber: „Am 8. Juli fangen wir mit dem Aufbau an.“ Schwerpunkt der Arbeiten sei die Haferflockenkreuzung. Allein das Setzen der Borde und Rinnen beanspruche fünf Wochen Bauzeit. Mit der Fertigstellung der Kreuzung rechnet er ebenfalls mit dem 20. August

Auf der Stuhrer Landstraße würden zuerst die Versorger beginnen, die Leitungen zu erneuern. „Zug um Zug“ werde die Straße dann erneuert. „In allen Bauabschnitten wird parallel gearbeitet“, betonte er. Dafür seien mehre Arbeitskolonnen eingesetzt. Mona-Lisa Guzek ergänzte, dass Anlieger die Straße „halbseitig“ befahren können, was ebenfalls für Verwirrung sorgte.

Der Durchgangsverkehr hingegen soll großräumig umgeleitet werden. Während der Arbeiten an der Haferflockenkreuzung ist eine Umleitung von der Varreler Landstraße über Delmenhorst und Harpstedt, die L 338, die B 51 und die B 6 zurück in Richtung Bremen geplant. Dieser weite Umweg sei nötig, da die Straßenbaubehörde nur Landes- und Bundesstraßen als offizielle Umleitung ausweisen darf, sagte Guzek. Der Verkehr solle bereits in „Bremen abgefangen werden“, ergänzte sie. Nach Fertigstellung der Haferflockenkreuzung soll es eine andere Umleitung geben.

Ein Thema der anschließenden Diskussion war die Umleitung des ÖPNV – vor allem der Linie 55. Darum kümmere sich die BSAG, antwortet Guzek auf die Frage eines Bürgers. Daraufhin ergriff Stefan Neumann vom Fachbereich Verkehrs- und Angebotsplanung der BSAG, der zufällig vor Ort war, das Wort. So soll der Bus über die Straßen Hermannsburg und Rotterdamer Straße in Huchting umgeleitet werden. Richtung Brinkum geht die Fahrt dann über die Stuhrer Landstraße, die Hespenstraße, Am Hexendeich zur Schule in Moordeich. „Die Fahrtenhäufigkeit bleibt bestehen“, sagte Neumann. Auch die Abfahrtzeiten am Roland-Center sollen gleich bleiben. Allerdings könne es auf der Strecke zu Verspätungen kommen. Außerdem sollten Nutzer der Haltestelle Am Hexendeich darauf achten, in welche Richtung der Bus fahre, so Neumann. Für Busse soll auch die Scheveninger Straße, die derzeit mit einem Poller für den Verkehr geschlossen ist, befahrbar sein. Dafür soll eine Schranke sorgen. Für Autos solle diese Regelung nicht gelten, sagte Guzek.

Anwohner und betroffene Gewerbetreibende äußerten ihren Unmut über die Unsicherheit der Vollsperrungen während der Bauphasen an der Stuhrer Landstraße, aber auch an den anderen beiden Punkten. „Das ist meine Existenz“, berichtete die Inhaberin einer Boutique in der Kurve am Schützenweg. So müsse sie ihr Geschäft und die Warenbestellung ein Dreivierteljahr vorher planen. „Sie müssen uns doch miteinbeziehen“, sagte sie verzweifelt. Der Mitarbeiter der NLSTBV antwortete darauf, dass das Geschäft vom Baustellenbeginn „fußläufig zu erreichen“ sei. Das wiederum beruhigte die Inhaberin wenig. Der Schützenweg soll nach Angaben des Behördenmitarbeiters von der anderen Seite geöffnet werden. Ein weiterer Teilnehmer bezeichnete die Baustellensituation als „existenzbedrohend“ für Praxen und Unternehmen.

Das teilte auch die Inhaberin des Restaurants Babas an der Haferflockenkreuzung. „Wir wurden einfach ignoriert, hier und in Bremen“, kritisierte sie die fehlende Einladung. „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“, sagte sie. Das Restaurant sei durch den Autounfall, der 2017 die Räumlichkeiten zerstörte, den heißen Sommer 2018 und die jetzige Baustelle stark beeinträchtigt. „Wie soll das Geschäft das überstehen?“, fragte sie. Auch der Vertreter der Teestube Schmücker gegenüber des Moordeicher Friedhofes stieß ins gleich Horn. Guzek brachte die Zufahrt zu den Geschäften über die Rheinallee und die Moselallee ins Spiel und betonte wiederholt, dass Anlieger freie Zufahrt hätten. Betroffene Firmen könnten Schilder an den Einfahrten zur Baustelle anbringen.

Eine Anwohnerin wollte wissen, wann genau die Straße voll gesperrt wird. Das sei bei Fräs- und Asphaltierungsarbeiten für Stunden oder einen Tag der Fall, so Guzek. Laut Schlichting sollen die Anlieger vorher informiert werden. Außerdem sei es doch ersichtlich, wenn die Baumaschinen vor dem Haus sind, ergänzte sein Nebenmann von der NLSTBV. Anwohner könnten bis ans Baufeld heranfahren.

Zum Thema Umleitung befürchtete ein Bürger, dass der Verkehr sich seinen Weg durch den Neuen Weg und die Blockener Straße suchen wird. Ähnliches war vor Kurzem bei der Baustelle an der Delmenhorster Straße auch mit der Timmstraße in Seckenhausen passiert. „Gemeindestraßen dürfen wir nicht sperren“, erklärte Guzek. „Wir müssen feststellen, wo der Verkehr lang fährt und dann reagieren“, ergänzte ihr Kollege. Ein andere Teilnehmer wandte ein, dass bei Stau auf der Autobahn die Stuhrer Landstraße oft als Ausweichstraße genutzt werde.

Außerdem machten Anwohner der Straße Hermannsburg in Huchting ihrem Ärger Luft. So befürchten sie die Verstärkung des Verkehrs auf ihrer Straße. Auch, weil parallel zu den Arbeiten eine Notbaustelle auf der Kirchhuchtinger Landstraße eingerichtet werden soll. Das Baustellenkonzept sei so mit Bremen abgesprochen, betonte Guzek. Wenigstens für Radler gab es positive Nachrichten: So soll der Fahrradweg an der Stuhrer Landstraße befahrbar bleiben, außer im Bereich der Haferflockenkreuzung und der Kurve.

Am Ende der Veranstaltungen fühlten sich die meisten Zuhörer nicht viel schlauer als zuvor. Die Verwirrung über das Vorhaben habe eher zu genommen, war zu hören.