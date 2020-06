Katze Ista ist eine Einzelgängerin und nichts für Anfänger. (Tierheim Arche Noah Brinkum)

Stuhr-Brinkum. Das Tierheim Arche Noah vermittelt wieder halterlose Vierbeiner. Katze Ista ist eines dieser Tiere. „Sie ist eine Klasse für sich“, sagt Mitarbeiterin Juliane Garbade. Sieht man Ista zum ersten Mal, fällt ihr Stummelschwanz sofort auf. Damit wedele sie ziegenartig herum. Ista sei auch keine Katze, die miaut, sondern wie eine Ziege meckert. „Damit hören dann aber auch die Ziegenähnlichkeiten auf“, so Garbade. Alles andere sei aber typisch Katze bei ihr. Ista habe durchaus Diva-Qualitäten. Mit ihren Artgenossen kommt sie nicht gut zurecht. Daher möchte man sie als Einzelkatze vermitteln. Auch kleine Kinder sind nicht geeignet für Ista. „Sie ist definitiv keine Anfängerkatze“, so Juliane Garbade. Erfahrung sollten die neuen Halter also mitbringen.

Weitere Auskünfte zu Ista gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter dem Onlinelink www.tierheim-arche-noah.de zu finden.