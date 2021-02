Jannes durfte die Briefe persönlich im Haus am Geestfeld abgeben. Mitarbeiter der Einrichtung verteilten sie anschließend an die Bewohner. (Michael Galian)

Große Freude im Haus am Geestfeld in Kirchweyhe: Am Sonntagnachmittag hat der neunjährige Jannes Behrens einen ganzen Stapel liebevoll gestaltete und geschriebene Briefe für die Bewohner der Senioreneinrichtung vorbeigebracht. Zusammen mit seiner Mutter Bianca Bavastrelly und Jutta Sievers, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Kirchweyhe, durfte Jannes mit Mundschutz und genügend Abstand kurz in das Haus, um die Post persönlich zu übergeben. Wie berichtet hatte der Drittklässler die Idee, nachdem Jutta Sievers im Kommunionunterricht in Anlehnung an ein Gleichnis den Auftrag gab, Freude zu verbreiten. Jannes startete daraufhin einen Aufruf zum Briefe schreiben und tatsächlich beteiligten sich zahlreiche weitere Kinder an der Aktion. Nicht nur die Bewohner, auch viele Mitarbeiter seien sehr gerührt gewesen von den netten Botschaften passend zum Valentinstag, sagte Einrichtungsleiterin Peggy Haberzettl.