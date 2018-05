War nach eigenem Bekunden lieber Heiratsvermittler beim Brokser Markt als – wie bis Ende 2017 – Verkehrsminister in Niedersachsen: Umweltminister Olaf Lies. (Daniel Vogl)

Herr Lies, letztmalig zu Gast im Norden des Landkreises Diepholz waren Sie im August in Bruchhausen-Vilsen – damals als Heiratsvermittler auf dem Brokser Markt und noch als Verkehrsminister. Rückblickend: Was war die angenehmere Aufgabe?

Olaf Lies: Die Aufgabe des Heiratsvermittlers hat deutlich mehr Freude gemacht. Strahlende und glückliche Menschen sind doch etwas wunderbares. Ich hoffe, die Ehen halten so lange wie die Straßen, die ich gebaut habe.

Nun kommen Sie als niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Bezug nehmend auf den erstgenannten Teil ihres Geschäftsbereichs: Ebenfalls in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, in Süstedt, wurde der bundesweite Rekord beim Anstieg der Nitratwerte im Grundwasser verzeichnet, von 35 auf 100 Milligramm pro Liter in drei Jahren. Wie wollen Sie dieses Problem angehen?

Die Nitratbelastung unserer Gewässer ist ein großes Problem und stellt uns vor große Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir die Nitrateinträge in die Umwelt und in unsere Gewässer reduzieren. Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium sind wir dabei, geeignete Maßnahmen gegen den zu hohen Nährstoffeintrag zu erarbeiten. Wichtigstes Instrument ist dabei die neue Düngeverordnung, das heißt, wir brauchen mehr Transparenz bei der Düngung, insbesondere beim Verbleib der jährlich anfallenden rund 60 Millionen Tonnen Wirtschaftsdünger, und wir müssen über weitere Maßnahmen in besonders belasteten Gebieten nachdenken. Die Bevölkerung hat ein Recht auf sauberes Trinkwasser.

Mehr zum Thema Niedersachsens Regierungskoalition Laute Auseinandersetzungen zwischen SPD und Grüne Nach außen werben SPD und Grüne in Niedersachsen für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses. Je ... mehr »

Fracking lehnen Sie entschieden ab. Worin sehen Sie die Hauptgefahren?

In der Tat lehne ich die Nutzung von Erdgas aus unkonventionellen Schiefergaslagerstätten strikt ab. Das habe ich schon als Wirtschaftsminister getan, und das tue ich auch jetzt als Umweltminister. Sauberes Grund- und Trinkwasser, eine intakte Natur und Landschaft sowie die Sicherheit und Gesundheit der Menschen stehen für mich an oberster Stelle und haben Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen. Mit mir wird es in Niedersachsen keine Anwendung der Frackmethoden in unkonventionellen Lagerstätten (bei denen das Erdgas im Gestein gebunden ist, Anm. d. Red.) geben, das gilt auch für Probebohrungen für wissenschaftliche Zwecke. Im Übrigen befinden wir uns auf dem Weg der Energiewende. Da ist Erdgas zwar eine Brücke, aber nicht die Lösung.

Gehen Sie dennoch davon aus, dass diese umstrittene Methode zur Erdgas-Gewinnung bald genutzt wird? Und glauben Sie, dass sie vielerorts – wie auch im Landkreis Diepholz befürchtet – bereits angewendet wurde, obwohl die betreffenden Unternehmen dies dementieren?

Hier muss zwischen der Anwendung in konventionellen und unkonventionellen Lagerstätten unterschieden werden. In konventionellen Lagerstätten wird das Verfahren bereits seit vielen Jahrzehnten in Niedersachsen angewendet. Das wissen nur die wenigsten, da die Industrie viele Jahre lang auf diese Fördermethode aufgrund des öffentlichen Drucks verzichtet hatte. Mittlerweile gibt es ein entsprechendes Bundesgesetz, das Fracking in konventionellen Lagerstätten streng regelt. Antragsteller müssen ein langwieriges Genehmigungsverfahren durchlaufen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine Öffentlichkeitsbeteiligung sind absolut erforderlich. In Wassergewinnungsgebieten und Trinkwasserschutzgebieten darf nicht gefrackt werden. Regelungen übrigens, die es bis vor ein paar Jahren bundesweit gar nicht gab und erst durch die letzte Landesregierung mit Nachdruck vorangebracht werden konnten. Unkonventionelles Fracking hingegen ist in Niedersachsen gar nicht erlaubt und das soll auch so bleiben.

Sie sind Befürworter einer Obergrenze – für den Wolf. Andererseits fordern Sie Akzeptanz für das Raubtier. Was sagen Sie einem Landwirt, der bereits Risse bei seinem Vieh hatte, wie es sie im Landkreis Diepholz schon einige gab?

Jeder Nutztierschaden ist tragisch, da gibt es nichts zu beschönigen. Ein wichtiges Ziel im Wolfsmanagement ist es, möglichst Nutztierschäden durch Wölfe zu vermeiden. Das Land fördert deswegen die Anschaffung von wolfsabweisenden Herdenschutzmaßnahmen, wie Zäunen oder Herdenschutzhunden. Diese Förderung soll bei der Überarbeitung der Richtlinie Wolf noch ausgebaut werden, so sollen beispielsweise auch die Zaununterhaltungsmaßnahmen und der Aufbau der Zäune gefördert werden. In letzter Konsequenz kann es auch notwendig und geboten sein, Wölfe zu töten. Zur Vereinfachung der Abläufe einer solchen Tötung werden aktuell im Umweltministerium Verordnungen erarbeitet, die alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um dann schneller handeln zu können, wenn es erforderlich ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur durch klare Vorgaben zum Umgang mit Wölfen und einen angemessenen Ausgleich der Belastungen bei Betroffenen die Akzeptanz für den Wolf erhalten oder gewinnen können.

Hier in Syke gibt es derzeit eine kontroverse Diskussion darüber, ob neue Windkrafträder entstehen sollen. Vor allem Tierschützer sind dagegen. Was entgegnen Sie diesen als Fürsprecher dieser Technologie?

Jeder Standort für neue Windenergieanlagen wird auf seine Naturverträglichkeit geprüft. Spätestens in den Genehmigungsverfahren erfolgt zu diesem Zweck eine auf den konkreten Standort bezogene Bestandsaufnahme oder Kartierung aller potenziell beeinträchtigten Naturschutzgüter durch qualifizierte Planungsbüros und Prüfung durch die zuständigen Genehmigungsbehörden. Qualitätsstandards dafür geben wir landesseitig mit dem Niedersächsischen Leitfaden zum Artenschutz. Klar ist aber auch: Ich bin ein konsequenter Verfechter der Energiewende. Dazu gehört auch der Ausbau von Windenergie an Land und auf See. Dies müssen wir weiter mit Nachdruck voranbringen, und das setzt auch Akzeptanz vor Ort voraus.

Stichwort Bauen: Grundstücke sind vor allem im Norden des Landkreises knapp und teuer, weiter südlich nehmen die Preise ab. Wie kann das neue Bündnis für bezahlbares Wohnen den Menschen im begehrten Bremer Speckgürtel zu einer Immobilie verhelfen, die sie sich leisten können? Und wie wollen Sie anderseits verhindern, dass Hausbesitzer im eher ländlichen Bereich einen Wertverlust beklagen müssen?

Im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen wird diskutiert, welche Möglichkeiten es gibt, um sowohl in den Städten und Ballungsräumen als auch in den ländlichen Räumen mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ein wesentlicher Schlüssel wird sicherlich die soziale Wohnraumförderung sein. Aber wir schauen auch, welche Instrumente wir brauchen, damit der Bau von neuem Wohnraum in Ballungszentren nicht exorbitant teuer wird. Unnötige Regelungen und Vorgaben wollen wir daher streichen. Wichtig ist jedoch auch, dass wir gerade in den ländlichen Räumen öffentliche Infrastrukturen erhalten und durch den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zum Beispiel auch für eine bessere Anbindung des ländlichen Raums an die Ober- und Mittelzentren sorgen. Das erhöht die Attraktivität des ländlichen Raums und sorgt dafür, dass auch wieder junge Menschen verstärkt auf dem Land wohnen bleiben.

Es war bereits Thema für Sie als Verkehrsminister, aber auch jetzt als Zuständiger für den Umweltschutz ist es sicher eines: E-Mobilität. In der Region gibt es bereits viele Projekte dazu, es krankt aber unter anderem noch an flächendeckenden Ladestationen. Halten Sie eine ausreichende Versorgung damit überhaupt für realistisch außerhalb der Ballungsräume?

Mit Zunahme von E-Autos werden auch mehr und mehr Ladesäulen und Schnellladesäule aufgebaut. Zunächst da, wo mehr Autos sind, in den Städten und entlang der zentralen Infrastrukturachsen, dann aber auch in der Fläche. Vorteil für die E-Autos auf dem Land ist dabei: Ihre Eigentümerinnen und Eigentümer besitzen häufiger als in der Stadt Häuser und Wohnungen. Es gibt mehr feste, definierte Stellplätze und sie können einfacher Zuhause eine Wallbox, also eine Ladestation, die in der Garage angebracht wird, zum Laden installieren. Dann können die Fahrzeuge dort über Nacht langsam geladen werden. Und so ist es auch auf dem Land gut möglich, mit dem E-Auto zu fahren, insbesondere mit denen, die bald mit höherer Reichweite auf den Markt kommen.

Das Interview führte Sebastian Kelm.

Mehr zum Thema Wildtier in Bremen Wo ist eigentlich der Wolf geblieben? 2017 ist der Wolf erstmals in Bremen gesichtet worden. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Was hat ... mehr »

Zur Sache

Diesen Dienstag im Gleis 1

Ins Gespräch kommen können Interessierte mit dem Umweltminister bei der Veranstaltung "Auf ein Wort mit Olaf Lies" an diesem Dienstag, 22. Mai, ab 19 Uhr im Gleis 1 am Bahnhof in Syke. Anmeldung telefonisch unter 0 42 41 / 44 03 oder per E-Mail an diepholz@spd.de.

Weitere Informationen

Olaf Lies

ist seit dem 22. November 2017 niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Vorher war der 51-jährige Sozialdemokrat aus Sande Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im ersten Kabinett von Stephan Weil.