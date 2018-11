Im Landkreis Diepholz sind viele Kinder nur unzureichend geimpft (Ralf Hirschberger/dpa)

„Alarmierend“. Dieses Wort musste Susanne Feußahrens häufig nutzen, als sie ihren Bericht zu den jüngsten Schuleingangsuntersuchungen im Landkreis Diepholz im Ausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales vorstellte.

1902 Kinder im schulpflichtigen Alter, die also bis zum 30. September des Einschulungsjahres das sechste Lebensjahr vollenden, sind diesmal jeweils 50 bis 60 Minuten lang begutachtet worden. Und bei vielen wurden Auffälligkeiten festgestellt, so die Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen und Teamleiterin für die Pflichtuntersuchungen des Gesundheitsamtes.

Deutlich unter dem Landesdurchschnitt

Eines der besagten alarmierenden Ergebnisse war das zu den Arztbesuchen. Zehn bis zwölf Prozent der Familien legten ihr zufolge weder Impfpass noch Vorsorgeheft wie aufgefordert vor. Sie geht davon aus, dass ein Viertel der Kinder unvollständig untersucht oder nur teilweise geimpft ist. Nur rund 64 Prozent haben alle empfohlenen Impfungen erhalten. Zum Vergleich: Der Landesschnitt liegt bei etwa 80 Prozent. Bei Kindern mit Migrationshintergrund aus dem Landkreis Diepholz sind es sogar nur 50 Prozent.

Dabei sei eine Grundimmunisierung wichtig, so Susanne Feußahrens, damit sich gewisse Krankheiten nicht ausbreiten. Dieses Jahr ist nach ihren Angaben auch bei lange etablierten Stoffen wie denen gegen Tetanus, Diptherie, Keuchhusten, Polio, oder Hepatitis B eine „deutliche Impfmüdigkeit“ zu beobachten. Ausländische Familien müssten besser informiert werden, fordert sie. Aber auch in Familien mit höherem Bildungsabschluss sei ein zunehmender Anteil an „Impfgegnern“ festzustellen, weil diese an der Notwendigkeit zweifeln.

Beim Hören gab es bei sechs Prozent der untersuchten Kinder einen auffälligen Befund, zwei Prozent befanden sich bereits wegen Problemen mit den Ohren in Behandlung. Beim Sehen wurde in neun Prozent der Fälle empfohlen, einen Augenarzt zu konsultieren.

Erstmals auch Medienkonsum betrachtet

Erstmals betrachtet wurde auch der Medienkonsum. 30 Minuten vor dem Bildschirm gelten laut der Expertin gemeinhin als Obergrenze, ab der es zu Störungen der Konzentrationsfähigkeit oder des Sprachvermögens kommen kann. Hier wurde schon nur nach Nutzung von TV, Computer oder Handy von unter einer Stunde gefragt, was auf 71 Prozent zutreffen soll. 18 Prozent sind elektronischen Medien bis zu zwei Stunden ausgesetzt, neun Prozent sogar mehr als das.

Womit wir bei einer der Auswirkungen wären: 34 Prozent der Vorschüler sprechen fehlerfrei, 32 Prozent haben da Mängel, elf Prozent erhebliche Schwächen und neun Prozent können gar kein Deutsch. Dabei gibt es bei rund 23 Prozent der Haushalte eine andere Muttersprache – weniger als in ganz Niedersachsen, wie Susanne Feußahrens diesen Wert einordnet.

Nord-Süd-Gefälle bei Motorik

Jeweils ein Drittel der Kinder offenbarte Auffälligkeiten bei der Ganzkörperkoordination und der Feinmotorik. „Es gibt da ein Nord-Süd-Gefälle“, nannte Susanne Feußahrens eine Feststellung. Sie führt dies darauf zurück, dass im dichter besiedelten Nordkreis die Kinder eher im Sportverein aktiv sind. Der Unterschied zum Landesschnitt ist übrigens auch eklatant: In Niedersachsen ist insgesamt lediglich jedes fünfte Kind für sein Alter unbeweglich. Mehr als 40 Prozent der Kinder im Kreis sind in keinem Sportverein Mitglied, 65 Prozent der Kinder kurz vor Einschulung Nichtschwimmer, haben kein Seepferdchen. „Dabei sind Ertrinkungsunfälle zweithäufigste Todesursache bei Kindern“, warnte Susanne Feußahrens.

Relativ unverändert ist ihr zufolge die Statistik zum Gewicht: „2016 war ein hoher Ausreißer, jetzt sind wir ungefähr auf Landesniveau.“ Heißt: Vier Prozent sind stark übergewichtig, ebenso viele deutlich unterernährt. Sie hofft darauf, dass die Schulen einen Beitrag zu gesünderem Essen leisten können: „Manche haben auf unsere Empfehlung hin schon ein Schulfrühstück aufgenommen.“

Ein weiteres Thema: schlechte Zähne. Jedes siebte Kind im Landkreis hat Karies, wie die Untersuchungen ergeben haben. Sie rede da nicht von leichten Verunreinigungen, stellte die Fachärztin klar. "Das sind Befunde, die ich mit bloßem Auge sehen kann“, sagte sie. Dabei wirke schon ein Mal richtiges Zähneputzen am Tag effektiv präventiv.

Ein Viertel der Kinder muss zudem in einer „psychosozial belastenden Situation“ leben, ein Drittel weise Verhaltensauffälligkeiten auf. Wobei hier nur ein Drittel dazu Angaben gemacht habe – und daher von einer hohen Dunkelziffer auszugehen sei.

Eine erfreuliche Zahl gibt es tatsächlich auch: 98 Prozent der Kinder im Landkreis besuchten vor der Schule eine Kita. Susanne Feußahrens spricht von einer „Vorreiterrolle“, denn landesweit seien es nur 97,2 Prozent.