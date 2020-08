Die Polizei konnte vier Tatverdächtige noch vor Ort stellen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Am Badesee in Dreye ist es am späten Mittwochabend zu einer Schlägerei gekommen, bei der zwei Jugendliche verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden jungen Männer dort gegen 22 Uhr mit einer Gruppe von alkoholisierten Männern im Alter zwischen 24 und 34 Jahren in einen Streit geraten, der schließlich eskalierte und es zu Handgreiflichkeiten kam. Die beiden Jugendlichen wurden dabei vor allem durch Tritte in den Bauch verletzt. Eines der jugendlichen Opfer wurde zudem durch eine zerschlagene Flasche am Kopf verletzt. Die alarmierte Polizei konnte vier Tatverdächtige noch vor Ort stellen. Die beiden Jugendlichen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist noch unbekannt, heißt es seitens der Polizei weiter.