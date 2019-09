Der Jugendliche konnte in Tatortnähe festgenommen werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe. Zu einer räuberischen Erpressung durch einen 14-Jährigen ist es am Sonnabend gegen 22 Uhr in Weyhe gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Jugendliche aus Weyhe eine Kassiererin eines Lebensmittelgeschäfts an der Seckenhauser Straße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dies misslang, floh der Jugendliche. Er konnte jedoch in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.