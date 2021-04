Die Polizei hat mehrere Verfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet (Symbolbild). (Björn Hake)

Sulingen. Ein Jugendlicher hat am Mittwochabend einen Rettungssanitäter leicht verletzt und Widerstand gegenüber Polizisten geleistet. Wie die Polizei mitteilte, war der 17-Jährige gegen 23 Uhr von einer Rettungswagen-Besatzung an der Galtener Straße bewusstlos aufgefunden worden. Der Jugendliche lag dort auf einer Grünfläche an der Bushaltestelle gegenüber dem Rathaus. Die Einsatzkräfte riefen die Polizei zur Unterstützung hinzu. Bei der Versorgung durch die Rettungssanitäter weigerte sich der Jugendliche, seine Personalien anzugeben und versuchte aus dem Rettungswagen zu flüchten. Dabei konnte er jedoch von der Polizei aufgehalten und überwältigt werden, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Im weiteren Verlauf verletzte der 17-Jährige dann einen Rettungssanitäter leicht und beleidigte, bespuckte und bedrohte die eingesetzten Polizisten und Sanitäter. Nach der Untersuchung durch eine Ärztin wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Anschließend konnte er in die Obhut seiner Eltern nach Hause entlassen werden. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet.