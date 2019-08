Stuhr. Der 15-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf der Moordeicher Landstraße in Stuhr von hinten in ein anhaltendes Auto gerast. Der junge Stuhrer wurde dabei schwer, sein 16-jähriger Sozius aus Kirchseelte leicht verletzt. Laut Polizei hatte der 63-Jährige am Lenkrad des Wagens aufgrund stockenden Verkehrs abgebremst, der Jugendliche auf seinem motorisierten Gefährt bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Der Autofahrer soll dann aber noch vor dem Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle verschwunden sein – den Beamten zufolge aufgrund von Zeitdruck. Erst eine Stunde später sei der Mann auf der Wache erschienen. Gegen den Bremer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 1300 Euro.