Ein Rettungshubschrauber flog auch zum Silbersee. (Peter von Döllen)

Stuhr. Ein elfjähriger Junge ist am Sonnabend im Silbersee untergegangen, sein Zustand soll laut Polizei kritisch sein. Zwei Freunde hatten den Jungen demnach um 16.15 Uhr bei der DLRG als vermisst gemeldet. Den Kindern war es nicht gelungen, ihn zu retten. „Seine Freunde hatten angegeben, dass sie von einem im Wasser schwimmenden Ponton mit Sprungturm zum Ufer schwimmen wollten, der Freund diesen Weg aber nicht geschafft hatte“, so Feuerwehrsprecher Matthias Thom. Er berichtet weiter: „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren Mitglieder des DLRG bereits im Bereich des Ponton im Wasser auf der Suche nach dem Jungen. Unmittelbar nach dem die Taucher der Berufsfeuerwehr ins Wasser gegangen waren, wurde der Junge von einem DLRG Mitglied am Grund des Sees gefunden und mit den Tauchern gemeinsam an Land gebracht.“ Das dauerte nach Angaben der Polizei aber 20 Minuten.

„Er wurde sofort unter Reanimationsmaßnahmen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bremen gebracht. Es besteht Lebensgefahr“, so ein Polizeisprecher. Ein zur Unterstützung gerufener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Für die Betreuung der Angehörigen und Freunde wurden Seelsorger um Hilfe gebeten.