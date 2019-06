Silbersee in Stuhr

Junge nach Badeunfall verstorben

Sebastian Kelm

Ein tragischer Badeunfall ereignete sich am Silbersee in Stuhr. Ein Elfjähriger wurde als vermisst gemeldet und nach seinem Auffinden in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizeiangaben am Samstag verstarb.