Zwei Beteiligte wurden bei dem Unfall verletzt (Symbolbild). (Stefan Puchner/DPA)

Weyhe-Sudweyhe. Ein Auffahrunfall, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden, hat sich am Sonntag gegen 19.55 Uhr auf der Sudweyher Straße in Sudweyhe ereignet. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Weyhe wollte laut Polizei nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein 19-jähriger Syker im Wagen hinter ihm erkannte die Situation zu spät und krachte in das stehende Fahrzeug. Er und seine 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.