Freuen sich über die Adventskalender-Erlöse (v. l.): Rainer Troue, Hans-Georg Konzok, Sonja Templin, Nicole Hormann, Jürgen Böckmann, Ute Sydow und Henning Sittauer. (Alexandra Penth)

3400 Euro je Projekt – eine derart hohe Summe haben die Stuhrer Interessengemeinschaften und die Gemeindeverwaltung noch nie zuvor überreicht. Annähernd 3000 Euro waren es bereits, mehr aber nicht. Die starke Steigerung war möglich durch gesenkte Druckkosten und eine auf 1800 Exemplare erhöhte Auflage des Stuhrer Adventskalenders. Auch in diesem Jahr war der Weihnachtsvorbote ausverkauft. Vom Geld aus den Erlösen des Adventskalenders, der jedes Jahr fünf Euro kostet, haben diesmal der Förderverein der Grundschule Seckenhausen und der Förderverein der Schulen in Moordeich und Varrel profitiert. „Es ist uns immer wichtig, dass uns konkrete Projekte genannt werden, die gefördert werden sollen“, sagt Ute Sydow, die Vorsitzende des Unternehmerinnenforums (Ufo).

Die jeweils 3400 Euro sind gut investiert, befanden auch die Vertreter der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) und der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu). Der Förderverein der Grundschule Seckenhausen fördert mit seinem Anteil gleich zwei Projekte. Zum einen holt sie die theaterpädagogische Werkstatt aus Osnabrück in die Schule, um mit ihrem Programm „Mein Körper gehört mir“ Gewalt und insbesondere sexuelle Gewalt an Kindern zu thematisieren. Es beinhaltet drei Module für die dritten und vierten Klassen. „Es geht im ersten Teil los mit der Selbstwahrnehmung“, beschreibt Nicole Hormann vom Förderverein. Im Januar hatte es bereits einen Elternabend in Kooperation mit der Grundschule Heiligenrode zu dem Thema gegeben, bei dem auch Theaterpädagogen des Projektes dabei waren. Das sei gut angekommen, „transparent und nachvollziehbar“, sagt Hormann.

Der andere Teil des Seckenhauser Anteils am Verkauf der Adventskalender ist der Schulbibliothek zugute gekommen. „Wir haben geguckt: Es fehlte an englischer Literatur“, sagt Sonja Templin, ebenfalls vom Förderverein der Grundschule. Ab der dritten Klasse stehe schließlich die erste Fremdsprache auf dem Stundenplan. „Unseren Referendaren ist aufgefallen, dass wir viele farbige Kinder an der Schule haben, aber keine Bücher, in denen sie vorkommen“, nennt Templin eine weitere Investition. Zudem seien stark beanspruchte Bücher ersetzt worden.

Der Förderverein der Schulen in Moordeich und Varrel hat sich ein Projekt ausgeguckt: die Leseoase an der Lise-Meitner-Schule. Die Bibliothek, in der sich Schüler in den Pausen hinsetzen und in aller Ruhe lesen können, wird laut Schulleiter Jürgen Böckmann auch rege genutzt. „Das ist ein sehr beliebter Ort an unserer Schule“, sagt er. Weil einige Bücher sehr oft gelesen wurden, war es an der Zeit für Ersatz, fand der Förderverein. Die Gebrauchsspuren zeigen sich aber auch am Mobiliar: „Die Leseoase wird so stark genutzt, dass Sitzgelegenheiten und Liegekissen neu angeschafft werden mussten“, sagt Hans-Georg Konzok als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.

Der Stuhrer Adventskalender hat auch diesmal nicht nur den Gewinnern der Preise hinter den aufgeklappten Türen Freude bereitet, sondern auch dem Nachwuchs. In den vergangenen elf Jahren hat der Weihnachtsvorbote knapp 46 000 Euro für den guten Zweck eingespielt, heißt es von der Gemeinde. Laut Ute Sydow gibt es inzwischen auch Vorbestellungen. Angesichts des Großteils der Projekte, die durch den Verkauf im Winter 2019 gefördert werden sollen, sagt sie: „Man hört immer, dass Kinder nicht mehr lesen, hier höre ich das genaue Gegenteil.“