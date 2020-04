Dass in Stuhr und Weyhe in diesem Jahr keine Osterfeuer brennen würden, steht bereits seit Mitte März fest. Dieser frühe Zeitpunkt der Absage hat die Veranstalter vor schlimmeren Konsequenzen bewahrt. Eine Verschiebung des Brauchtumsfeuers findet kaum Befürwortung. (Björn Hake)

Weyhe/Stuhr. Sie gehören zur Tradition an Ostern, sind in diesem Jahr aber wegen der Corona-Krise untersagt – die vielen Osterfeuer in Weyhe und Stuhr. Kein Geruch des Feuers, keine aufsteigenden Flammen, die gen Himmel lodern und von tausenden Schaulustigen beobachtet werden. Diese Entscheidung hatte der Landkreis Diepholz bereits Mitte März getroffen. Ein früher Zeitpunkt, der die Veranstalter gerade so vor größerem Schaden bewahrte. Denn die Vorbereitungen liefen vor vier Wochen noch nicht auf Hochtouren. Dennoch sind die finanziellen Einbußen für die Fördervereine groß.

Finanzielle Sorgen

Insbesondere der Förderverein der Dorfschule Blocken muss sich nun um die finanzielle Situation sorgen. „Das Osterfeuer ist für uns eine sehr große Geldeinnahme, vor allem weil wir nur drei Veranstaltungen im Jahr haben. Zum Glück hatten wir noch keine Getränke eingekauft“, sagt Ute Sanders. Der Holzhaufen für das eher kleinere und gemütliche Feuer liegt allerdings schon bereit – nebenan bei einer Gärtnerei. „Wir können froh sein, dass Holger Dierks von der Gärtnerei sehr kulant ist und wir den Haufen dort erst einmal liegen lassen dürfen, ansonsten hätten wir auch noch die Kosten der Entsorgung tragen müssen. Das wäre eine Katastrophe.“

Das größte Stuhrer Osterfeuer, das jährlich vom Förderverein Gut Varrel ausgerichtet wird, ist auch noch recht glimpflich aus der Situation gekommen. Denn dort hatten die Organisatoren lediglich mit der Planung begonnen. „Gott sei Dank hatten wir bis zur Umsetzung noch ein wenig Zeit. Damit fangen wir immer zwei Wochen vorher an“, betont Frank Schröder, erster Vorsitzender des Vereins und ergänzt: „Dennoch ist es natürlich ein finanzieller Verlust, der aber überschaubar ist.“ Schröder sagt, er habe die Entscheidung „mit einem lachenden und weinenden Auge“ aufgenommen. „Im vergangenen Jahr mussten wir eine Nachtwache halten, weil wir so ein riesengroßes Feuer hatten. In diesem Jahr können wir jetzt mal ein vernünftiges Osterfest mit der Familie verbringen.“ Schlecht sei die Absage aus seiner Sicht allerdings für die Musiker und Schausteller. „Sie stehen nun leider ohne Job da, aber die Gesundheit geht vor.“ Auch auf den traditionellen Osterräderlauf in Leeste müssen die Menschen, die jährlich in Scharen zum Mühlenkamp-Gelände pilgern, verzichten. „Für den Förderverein ist das ein Verlust, aber durch die frühe Absage hatten wir im Vorfeld noch nichts eingekauft. Dennoch ist es ärgerlich, weil es ein Brauchtum ist“, betont Michael Buch von der Feuerwehr Leeste.

Wenig Lust auf Verschiebung

Der Vorsitzende des Feuerwehr Fördervereins Brinkum, Jens Bösselmann, bezeichnete die Absage des Brinkumer Osterfeuers als bitter. „Der finanzielle Einschnitt ist sehr groß. Zum Glück sind uns durch die frühe Absage keine Kosten entstanden.“ Dennoch sei es besonders für die Ortsfeuerwehr Brinkum und die Jugendfeuerwehr ein herber Verlust, die jährlich mit den Einnahmen vom Osterfeuer rechnen.

Laut eines Erlasses des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport können die Osterfeuer zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Dann sollen pro Gemeinde ein neuer Termin und ein Ausweichtermin für das Abbrennen des Brauchtumsfeuer festgelegt werden. Diese Debatte findet bei den Veranstaltern jedoch kaum Anklang: „Wir haben das Osterfeuer ersatzlos gestrichen. Ich kann es ja auch schlecht an Pfingsten machen“, sagt Schröder. Auch Buch ist dagegen: „Wir streben derzeit keine Planungen für einen Ersatztermin an.“ Lediglich Sanders ist nicht vollkommen abgeneigt: „Warum nicht? Von uns aus würde es gehen, dann wäre wenigstens der Haufen weg. Man muss aber auch abwarten, was der Naturschutz dazu sagt, denn es folgt ja die Brutzeit der Vögel. Um das abschließend beurteilen zu können, müssen wir uns erst mit dem Vorstand verständigen.“