Beim Netto-Markt an der Varreler Landstraße wurde der älteren Dame der Toilettengang verwehrt. (Alexandra Penth)

Stuhr-Varrel. Lore Kühnert kommen die Tränen, als sie erzählt, was ihr vor einer Woche widerfahren ist. „Ich bin noch nie so gedemütigt worden. Seit Tagen kann ich nicht mehr schlafen, traue mich kaum aus dem Haus“, sagt die 84-Jährige mit zittriger Stimme. Das war passiert: Sie habe wie so oft ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Mann auf dem Friedhof besucht und sei anschließend wie so häufig in den Netto-Markt in Varrel zum Einkaufen gegangen, berichtet die ältere Dame. Dort ist sie folglich nicht nur Stammkundin, nach eigenen Angaben war es auch nie ein Problem, dass sie die Toiletten des Geschäfts nutzen darf, wenn es bei ihr dringend ist. „Ich bin gesundheitlich sehr angeschlagen, kann es nicht mehr lange halten“, sagt sie über ihre Inkontinenz-Probleme.

An diesem Sonnabend war es aber offenbar ein Problem, die sanitären Anlagen zu nutzen. „Als ich auf die Toilette gehen wollte, baute sich ein Mann, der an diesem Tag wohl der Leiter war, breitbeinig vor mir auf. Er meinte, dass er mich nicht rein lässt“, schildert sie den Vorfall. Sie habe auf ihren Schwerbehindertenausweis verwiesen, der soll den Mann aber nicht interessiert haben. „Er rief: ‚Verlassen Sie sofort den Laden‘“, führt sie weiter aus, was geschah. Er habe ihr sogar mit der Polizei gedroht, sollte sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten. Dann habe er sie aus der Filiale geleitet, an all den Leuten an der Kasse vorbei, und ihr mit auf den Weg gegeben, bloß nicht wiederzukommen. „Ich kam mir vor wie eine Verbrecherin, als hätte ich etwas geklaut“, gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt in dieser „furchbaren Situation“. Letztlich musste sie sich direkt vor der Tür in die Hose machen, weil sie es einfach nicht mehr aushielt.

Sie war schon bei der Polizei, verrät Kühnert, die könne ihr aber nicht helfen. Mit einer Bekannten ist sie auch noch einmal zum Netto, um die Sache anzusprechen: „Alleine hätte ich mich nicht getraut.“ Geholfen hat es nichts: „Es hieß nur, aus hygienischen Gründen würde man niemanden mehr auf die Toilette lassen.“

Bedauern für „Unannehmlichkeiten“

Das bestätigt auch eine Sprecherin von Netto Marken-Discount: „Im Rahmen unserer internen Vorgaben sowie unter Beachtung der sehr strengen, gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften, die wir jederzeit für unsere Kunden einhalten, ist es nicht erlaubt, dass Kunden die Personalräume betreten und die Personaltoiletten benutzen. Darüber hinaus verpflichtet der Gesetzgeber Lebensmittel-Discounter nicht, Kundentoiletten bereit zu stellen.“ Es handele sich hier eben auch nicht um eine solche. Die Unternehmenssprecherin weiter: „In ganz besonderen Ausnahmesituationen dürfen unsere Mitarbeiter von dieser Vorgabe abweichen. Hierbei stehen unsere Mitarbeiter stets vor der Entscheidung, wann eine solche Ausnahme vorgenommen wird.“

Für die „Unannehmlichkeiten“ der Kundin wolle man sich aber entschuldigen: „Wir können ihren Ärger und die empfundene Demütigung durchaus nachvollziehen. Wir werden mit unseren Mitarbeitern vor Ort noch einmal Rücksprache halten und sie auf das Thema sensibilisieren.“ Die stünden auch bereit, persönlich um Verzeihung zu bitten. Ein Angebot, das Lore Kühnert annehmen möchte. „Aber erst einmal will ich demnächst ein paar Tage verreisen, mich erholen. Ich leide jetzt an einer Blasenentzündung, möchte die erst einmal in Ruhe auskurieren“, sagt sie zumindest ein Stück weit gefasster.