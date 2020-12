Stellte sich den Fragen von Moderator Jörg Pilawa: Diana Marxen-Lammertz aus Brinkum. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Als Diana Marxen-Lammertz die Nachricht vom NDR bekam, staunte sie nicht schlecht. Darin war von einer Bewerbung für die NDR-Quizshow, die jeden Sonntag im NDR-Fernsehen ausgestrahlt wird, die Rede. Dabei hatte sich die Brinkumerin gar nicht beworben. Ein Blick zu ihrem Ehemann verriet aber das Geheimnis. „Er hat mich angemeldet, weil er immer meint, ich bin so ein kleiner Schlauberger“, sagt Marxen-Lammertz mit einem Schmunzeln. Sie nahm die Herausforderung an, und an diesem Sonntag, 13. Dezember, kämpft sie ab 22.05 Uhr im NDR-Fernsehen um die „Leuchte des Nordens“.

Die Sendung am Sonntag ist allerdings eine Aufzeichnung. Denn nach der Bewerbung ging es für Diana Marxen-Lammertz erst einmal zum Casting. Da sie für die Termine in Bremen keine Zeit hatte, fuhr sie nach Hamburg. Dort ging es um Fragen zu ihrem Leben und ihren Hobbys. „Jeder muss etwas Besonderes oder etwas zu erzählen haben“, sagt die 52-Jährige über den Auswahlprozess der Kandidaten. Bei ihr war es die Liebe zur Musik und ihr Wissen über Songtitel. So erkenne sie viele Lieder schon an den ersten Takten und auch den Spitznamen „Shazam“ in Anlehnung an eine App, die Musiktitel erkennt, habe sie bereits weg, sagt Marxen-Lammertz.

Frei sprechen üben

Beim Casting ging es dann auch schon das erste Mal vor die Kamera, um eine Weile frei zu sprechen, erzählt die gebürtige Sulingerin, die Ende der 1990er-Jahre zunächst nach Fahrenhorst zog und seit 2007 in Brinkum beheimatet ist, wo sie auch ihre medizinische Fußpflegepraxis betreibt. Danach hieß es zunächst warten. Bis dann die Nachricht kam, dass Marxen-Lammertz bei der Aufzeichnung der Sendung Anfang Oktober dabei sein soll. „Es war die erste Aufzeichnung nach der Corona-Pause der Sendung“, berichtet sie über die besonderen Umstände. So durfte sie zum Beispiel nur eine Begleitperson mit ins Studio nehmen, da das Publikum vor Ort stark reduziert war. Die Wahl fiel natürlich auf ihren Mann. „Er sollte auch mit leiden“, sagt Marxen-Lammertz und lacht. Immerhin hatte er ihr ja auch die ganze Sache eingebrockt.

Besonders vorbereitet hatte sich Marxen-Lammertz nach eigenen Angaben nicht. Bei den Fragen der Show dreht es sich meist um Themen aus den fünf norddeutschen Bundesländern, so vertritt auch jeder der fünf Kandidaten sein Bundesland in der Sendung. „Entweder man weiß es, oder man weiß es nicht. Da kann man nicht für lernen“, sagt Marxen-Lammertz. Aber ein paar alte Sendungen der Show habe sie sich schon angeschaut. Außerdem war sie bereits in allen betreffenden Bundesländern unterwegs.

Vor der Sendung wurde jeder Teilnehmer in seine eigene Garderobe geführt. Sie waren aufgefordert, mehrere Outfits mitzubringen, erzählt Marxen-Lammertz aus dem Ablauf. Ihre gewählte Kleidung passte aber nicht zum Ausstrahlungstermin im Winter, erzählt sie weiter. So musste sie ihr Outfit kurzfristig wechseln, allerdings passten ihre Socken dann nicht mehr dazu. Kurzerhand besorgte das Redaktionsteam neue. Nach der Maske ging es zu einer kleinen Probe ins Studio, um das Ratepult und die Showabläufe kennenzulernen. Beim Verkabeln für den Ton mussten dann auch noch die Ohrringe, die Marxen-Lammertz ausgewählt hatte weichen, erzählt sie.

Dann begann die Aufzeichnung mit Moderator Jörg Pilawa. „Da war Adrenalin ohne Ende“, sagt Marxen-Lammertz über die Zeit am Ratepult. Die Anweisung, dass nur die Kamera mit dem roten Punkt gerade filmt, half ihr auch nicht. „Ich habe überall nur noch rote Punkte gesehen“, erzählt die Brinkumerin. „Man macht einfach“, sagt sie weiter. Die Aufregung habe auch nach der Show angehalten. Zeit für ein Foto mit Moderator Pilawa sei aber dennoch gewesen, erzählt Marxen-Lammertz und sagt: „Er ist sehr nett und entspannt.“

Wie die Show am Ende gesendet wird, weiß Diana Marxen-Lammertz noch nicht. Die Endfassung wird sie auch erst am Sonntagabend sehen. Sie zieht aber schon mal ein positives Fazit: „Es hat viel Spaß gemacht.“ Ob sie sich aber noch einmal für eine solche Show bewerben möchte, weiß sie noch nicht.

Und wie hat die Brinkumerin abgeschnitten? Kann sie die Trophäe „Leuchte des Nordens“ ihr Eigen nennen? Das wird noch nicht verraten, aber die Diana Marxen-Lammertz verspricht: „Es wird sehr spannend.“

Die NDR-Quizshow mit Diana Marxen-Lammertz aus Brinkum ist am Sonntag, 13. Dezember, ab 22.05 Uhr in NDR-Fernsehen zu sehen.