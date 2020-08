Die Landeskirche Hannover kann bei dem Verkauf der Immobilie mit der Adresse Zum Warwer Sand 2 mögliche Einwände äußern. (Michael Galian)

Stuhr-Fahrenhorst. Die Kirchengemeinde Heiligenrode plant, die Heilig-Geist-Kapelle in Fahrenhorst nebst Grundstück zu verkaufen. Das hat der Kirchenvorstand entschieden, wie die Heiligenroder Pastorin Tabea Rösler auf Nachfrage bestätigt. „Es ist ein langer Weg, den wir zurückgelegt haben, der uns sehr schwergefallen ist. Da geht es um mehr als um Daten und Fakten“, sagt die Geistliche über den Schritt.

Am Ende waren es aber jene sachliche Gründe, die den Kirchenvorstand dazu bewogen haben, die Immobilie mit der Adresse Zum Warwer Sand 2 samt Grundstück verkaufen zu wollen. Es sei bei der Entscheidung um die Frage gegangen „die Kräfte finanziell und inhaltlich zu bündeln“, sagt Rösler. Aufgabe einer Kirchengemeinde sei es schließlich, das ihr anvertraute Geld durch Spenden, Kollekten und Kirchensteuer sorgsam zu investieren. „Wir haben einen zweiten geistlichen Ort zu unterhalten. Für eine Kirchengemeinde wie Heiligenrode ist das schon groß“, erläutert Rösler. Eine Seltenheit sei es nicht, dass sich Kirchengemeinde von Immobilien trennen müssen – insbesondere nicht vor dem Hintergrund des zunehmenden Mitgliederschwunds. „Jeder Kirchenaustritt schmälert die Möglichkeiten der Kirchengemeinde vor Ort“, sagt Rösler.

Das Landeskirchenamt in Hannover hat signalisiert, sich „grundsätzlich vorstellen“ zu können, den Plänen zuzustimmen, sagt Marc-Tell Schimke, Leiter des evangelischen Kirchenamts in Sulingen. Die Landeskirche könnte mögliche Einwände äußern, wenn sie etwa ein Gebäude als unbedingt erhaltungswürdig einstuft oder die Historie eine besondere ist. Natürlich könne sie aber auch noch ihr Veto einlegen, wenn sie mit dem Vorhaben des potenziellen Käufers nicht einverstanden ist. Dass das Kirchenamt bei der Abwicklung solcher Verkäufe hilft, ist gar nicht ungewöhnlich, sagt Schimke. „In der Regel greifen die Kirchengemeinden auf das Know-how des Kirchenamtes zurück.“

Innerhalb der Landeskirche Hannover gebe es rund 8000 Gebäude, die nicht alle aus Kirchensteuermitteln finanziert werden können, wie Schimke sagt. Also komme es vor, dass zum Beispiel alte Pfarrhäuser oder Kapellen nicht mehr benötigt werden. „Wir prüfen vor dem Verkauf immer, ob es eine andere Nutzung gibt.“ Das ehemalige Pfarrhaus in Bassum zum Beispiel ist zur Kita geworden, eine aufgegebene Kapelle in Dünsen in der Samtgemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ein Dorfgemeinschaftshaus. Auch komme es vor, dass alte Gebäude saniert oder abgerissen werden, um von dem Geld neu zu bauen. „Unser Ziel ist es, auch räumlich ein zeitgemäßes Angebot bereitzustellen“, sagt Schimke.

Nach wie vor wollen Pastorin Rösler und Pastor Marc Heinemeyer einmal im Monat Gottesdienst in der Fahrenhorster Kapelle feiern. Auch Erntedank, Ostern, Pfingsten und Weihnachten sollen dort gefeiert werden, so lange die Zweigstelle eben noch in kirchlichem Besitz ist. Der Reformationstag wird ebenfalls in Fahrenhorst begangen, weil er gleichzeitig der Jahrestag der Heilig-Geist-Kapelle ist. Noch bis Februar trafen sich die Gruppen des Mehr-Generationen-Hauses Fahrenhorst in dem Gebäude. Diese sollen noch in diesem Jahr an die Turmstraße ziehen, wo derzeit das Stiftungshaus Fahrenhorst entsteht.

Die Heiligenroder Kirchengemeinde will Tabea Rösler zufolge auch prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, weiterhin in Fahrenhorst Räume nutzen zu können oder ob sich eine Konzentrierung auf Heiligenrode mit dem alten Schulhaus, der Pfarrscheune und dem Außengelände der Klosterkirche eher anbietet. „Viele Menschen hängen an der Kapelle – ich auch. Es ist schon ein kleines Schmuckstück“, sagt Tabea Rösler. Die Kirchengemeinde wolle „nichts überstürzen“, um den Ort der Begegnung als solchen zu würdigen. Die Zeit wolle sich der Kirchenvorstand nehmen.