Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen ist am Donnerstag auf der Autobahn 1 ein hoher Sachschaden entstanden. Dabei kam es zunächst zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wobei ein 48-jähriger Mann aus Kirchlinteln das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden Wagens übersah und in das Heck des Vordermannes krachte.

Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und blockierte schließlich innerhalb einer Baustelle den linken Fahrstreifen. Der folgende Fahrer, ein 48-jähriger Mann aus Westerholt, konnte seinen PKW noch rechtzeitig abbremsen und ein Auffahren auf das beschädigte Auto verhindern. Einem 26-jährigen Mann aus Papenburg gelang dies nicht mehr. Er versuchte auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen. Dabei kam es jedoch zur Kollision zwischen der linken Fahrzeugfront des Papenburgers und dem rechten Heck des stehenden Wagens des Mannes aus Westerholt, der dadurch in das Auto des Fahrers aus Kirchlinteln geschoben wurde.

Das Auto des 26-Jährigen blockierte nun zusätzlich den rechten Fahrstreifen. Durch das plötzliche Ausweichen des jungen Fahrers aus Papenburg konnte der folgende Fahrer einen Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr verhindern. Trotz einer eingeleiteten Bremsung fuhr der 35-jähriger Mann aus Hamburg auf das Heck auf. Alle beteiligten Männer blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro. Die komplett blockierte Fahrbahn in Richtung Hamburg wurde so geräumt, dass der Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Trotzdem entstand laut Angaben der Polizei ein Stau von etwa zehn Kilometern, der sich erst gegen 17 Uhr auflöste.