Im vergangenen Jahr traten Lalelu noch in der KGS Kirchweyhe auf, diesmal singen sie in Leeste. (Jonas Kako)

Weyhe-Leeste. Der Vorverkauf für das A-cappella-Comedy-Quartett Lalelu am Sonnabend, 30. November, ab 20 Uhr hat begonnen. „Die Nachfrage ist erfahrungsgemäß sehr groß“, sagt Tina Fischer, bei der Gemeinde Weyhe unter anderem für Kulturarbeit zuständig. Daher wird das Quartett mit seinem Weihnachtsprogramm nicht, wie zuletzt, in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe stattfinden, sondern in der KGS Leeste, die mit 250 Menschen 20 mehr als die KGS Kirchweyhe fasst. Wie die Gemeinde weiter mitteilt, wird das voraussichtlich die erste Veranstaltung in der sanierten KGS Leeste sein.

Karten kosten 20 Euro, 16 Euro ermäßigt. Sie sind im Bürgerbüro des Rathauses, Rathausplatz 1 (Erdgeschoss, Zimmer 132,133,134 oder 135) erhältlich. Das hat geöffnet montags bis mittwochs in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18.30 und freitags von 7.30 bis 12 Uhr.