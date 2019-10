Monatelang hat das Ensemble des Backstuben-Theaters gewerkelt und geübt, nun steht die erste Vorführung an. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Das Mehr-Generationen-Haus (MGH) in Brinkum hat wieder ein Handpuppentheater. Nachdem die vor 15 Jahren gegründete Kasperle-Puppenbühne mit der Zeit „eingeschlafen“ war, wie MGH-Leiterin Daniela Gräf sagt, hat Reinhard Krokat der Gruppe nun neues Leben eingehaucht.

Für sein Vorhaben hat der leidenschaftliche Puppenspieler fast das ganze MGH mit ins Boot geholt und sogar Kontakte in Bremen und Osterholz-Scharmbeck aktiviert. Nun ist alles vorbereitet und zur Premiere von „Das Krokodil ist los!“ hofft das Backstuben-Theater auf junge und jung gebliebene Zuschauer. Beginn des rund 40 Minuten dauernden Stücks, das Krokat selbst mit Bezug zum Tierheim und Schrottplatz in Brinkum ausgearbeitet hat, ist um 15 Uhr.

Bis zu diesem Startschuss haben die Aktiven des MGH über Monate hinweg einen wahren Kraftakt hingelegt. Rund 20 Helfer wirkten an der Umsetzung mit, die im März dieses Jahres quasi bei null begonnen hatte. „Es war klar: Es braucht das ganze MGH, um alle die Wünsche zu erfüllen“, sagt Gräf.

Da war etwa Haushandwerker Günter Meyer, der so manche Stunde im Baumarkt verbrachte. „Ich habe das gerne gemacht. Reinhard hat mir die Pläne gegeben und ich habe alles besorgt“, schildert er. Die Kosten dafür trug die Bürgerstiftung. Dann ging es ans Eingemachte und die Sonderwünsche. Denn die Bühne hat so einige Finessen vorzuweisen, die laut Krokat deutschlandweit einmalig sein dürften.

Zum einen ist die Spielstätte ausklappbar. „Dadurch haben wir eine breite Front von mehr als vier Metern Länge“, schwärmt Krokat. Damit gebe sie für anspruchsvolle Vorführungen alles her. Außerdem sollte die Bühne schnell auf- und abbaubar sein. Rund 30 Minuten brauchen die Schauspieler nun dafür, für die Proben lässt sich das notwendige Element nach nur fünf Zeigerumdrehungen Arbeit nutzen. Und auch hinter dem Schaufenster hat Bühnenbauer Meyer seine Kreativität und handwerklichen Fähigkeiten bewiesen: Die Spielleiste ist höhenverstellbar, sodass ein wechselndes Ensemble die Puppen tanzen lassen kann. „Das war eine weitere Herausforderung. Normal ist eine Bühne ein Unikat für eine feste Besetzung“, erläutert Krokat.

Er selbst sei vom Puppentheater seit seiner Kindheit fasziniert. Für seine Tochter habe er dann besseres Schauspiel bieten wollen und ein Seminar der Steffensbühne Bremen besucht. Dort spielte er dann auch 20 Jahre selbst mit. „Das ist so ein wunderschöner Ansatz, mit den Händen Gefühle auszudrücken“, sagt Krokat, der in seiner Zeit als Lehrer mit Kollegen auch an der Schule Puppenspiel zeigte. Mit seinem neuen Ensemble übte er nun unter anderem Reaktion, Schlagfertigkeit, Lautbildung, gab Sprach- und Stimmtraining. Schließlich soll bei der ersten Aufführung alles sitzen. „Reinhard ist es gelungen, die erste Scheu zu verscheuchen“, schildert Schauspieler Hermann Siemer. Zudem mussten sie sich daran gewöhnen, die Arme so lange in die Höhe zu strecken.

Doch damit nicht genug: Auch die Nähgruppe des MGH brachte sich tatkräftig mit ein und gestaltete die Bühnendekoration. Mehr als 20 Meter Textilspenden verwerteten die sechs Näherinnen, schätzt Heidemarie Siedekum. „Ich erinnere mich noch an den einen Dienstag, als wir bei 32 Grad oben die Bahnen genäht haben“, sagt sie und lacht. „Es war ein wirklich gutes Team. Kollegin Elke Kröger erinnert gerne daran, wie die Seitenteile bei einer Hobby-Näherin Zuhause geplant und passgenau angefertigt wurden.

Mit Horst Wolff gewann die Theatergruppe dann auch den Akkordeon-Spieler der Sing- und Klön-Gruppe. Bei Helma Meyer durften sich Krokat und Co. aus dem Fundus bedienen, von der Steffensbühne gab es weitere Leihgaben wie die Beleuchtung. Literatur besorgte sich der Initiator von Jens Wyelsch, Leiter des Figurentheater-Festivals. „Ich möchte den Zauber weitergeben“, sagt Krokat.

Denn bei dem einen Handpuppenspiel soll es für das Backstuben-Theater nicht bleiben. Für den 14. Dezember ist bereits ein Weihnachtsstück geplant. Auch plattdeutsche Stücke und solche für Erwachsene wollen die bislang acht Schauspieler einstudieren. „Wir wollen auch in Grundschulen auf Tour gehen“, kündigt Krokat weitere Pläne an. Interessierte können mittwochs ab 18 Uhr bei einer Probe vorbeikommen und sich einbringen.