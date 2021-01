Im Impfzentrum in Bassum sollen bald die ersten Senioren über 80 Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. „Die gewählte Nummer ist nicht vergeben“ – Ein Anruf bei der Hotline des Landes Niedersachsen zur Vergabe von Corona-Impfterminen hat für zahlreiche Interessenten am Donnerstagmorgen einen erfolglosen Verlauf genommen. Die Hotline wie auch die Internetseite waren zum Start der Terminvergabe für über 80-Jährige heillos überlastet, die Termine zudem schnell vergeben. Auch das Leester Ehepaar Klusmann musste diese Erfahrung machen. „Wir müssen wohl noch etwas Geduld haben“, sieht es Hannelore Klusmann pragmatisch.

Hans-Jürgen Klusmann versuchte gleich um 8 Uhr, die zentrale Nummer 08 00/9 98 86 65 anzurufen. Ohne Erfolg. „Wir haben es ein paar Mal versucht“, berichtet seine Ehefrau Hannelore (87). Das Ehepaar möchte demnächst einen neuen Versuch starten. „Natürlich möchten wir uns impfen lassen“, betont Hannelore Klusmann.

Ähnliche Erfahrungen hat auch ein Weyher gemacht, der für seinen 81-jährigen Vater einen Termin vereinbaren wollte. „Mein Vater wartet seit Wochen gespannt auf seinen Impftermin“, sagt er. Und nun funktioniere in Niedersachsen nichts. Weder übers Telefon noch über den Onlineauftritt www.impfportal-niedersachsen.de hatte er Erfolg. „Die Website kann man nur soweit benutzen, bis man eine SMS auf sein Handy bekommen soll. Es kommt einfach keine SMS“, so seine Erfahrung. Das sei ein „unhaltbarer Zustand für die Impfberechtigten“, findet er.

Auch Karin Hammann aus Kuhlen verzweifelte an der Terminvergabe. „Es war überhaupt kein Durchkommen. Es hieß, die Nummer ist falsch“, sagt die 83-Jährige, die als Dialysepatientin nicht nur aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe zählt. Sie berichtet auch von „frechen Reaktionen“ auf ihre Anfragen. „Da laufen Dinge ab, die gehen nicht in den Kopf rein“, sagt sie. „Es muss eine Lösung für die Risikogruppen geben“, hofft sie, dass auch unter den Ü-80-Jährigen eine Differenzierung stattfindet.

Wie berichtet, werden die Termine für die Impfzentren, im Landkreis Diepholz im Bassumer Krankenhaus, ausschließlich über die Hotline und das Internetportal des Landes vergeben. Viele Senioren und Angehörige, die es dort am Donnerstag vergeblich versucht hatten, probierten es stattdessen beim Corona-Bürgertelefon des Landkreises. „Wir hatten bis 11 Uhr doppelt so viele Anrufe wie sonst“, sagt Sprecherin Mareike Rein. Helfen könne man aber leider nicht, denn der Landkreis könne keine eigenen Termine vergeben.

„Auch bei uns gab es zuhauf Rückfragen“, so der Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte. Die Gemeinde hat unter 04 21/56 95-1 89 (montags bis donnerstags von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr) eine eigene Hotline geschaltet, um über den Ablauf des Impfverfahrens zu informieren. Wer möchte, kann dort auch Hilfe bekommen, wenn er Probleme hat, zum Impfzentrum zu gelangen. Am Donnerstagmorgen erreichten die Gemeinde laut Korte aber auch Anrufe mit Beschwerden, weil sie bei der zentralen Nummer nicht durchgekommen waren. Dass die Nummer des Landes ebenso wie das Onlineportal schnell überlastet waren, kommt für Korte nicht überraschend. „Das war ja fast mit Ansage, wie das gelaufen ist“, kritisiert er. Er spricht auch von einem „Armutszeugnis“ und meint damit die geringe Menge an Impfstoff.

Zurückhaltender äußert sich Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko. Durch die Überlastung hätte es „vermehrt Anrufe im Rathaus gegeben“. Derzeit können die Mitarbeiter nur um Geduld bitten, da die stadteigene Rufnummer ab Montag zur Verfügung steht. Unter 0 42 41 / 8 26 94 90 können sich Menschen melden, die sonst keine Hilfe bei der Terminvergabe bekommen. Die Nummer ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr besetzt.

Auch in der Stadt Syke ist man tätig geworden. Am Donnerstag verschickte die Verwaltung Briefe an die 1580 über 80-Jährigen in der Stadt mit Informationen und Unterstützungsangeboten, teilte Bürgermeisterin Suse Laue mit. Ab Montag stehen zudem Mitarbeiter des Rathauses zu den Öffnungszeiten unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 46 16 mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem können sich die Senioren an ihre jeweiligen Ortsbürgermeister wenden.

Für Bernd Bormann, Samtgemeindebürgermeister in Bruchhausen-Vilsen, ist die Überlastung „sehr unbefriedigend“. Er rät den Bürger, es immer wieder über die zwei Kanäle zu versuchen und so einen Termin zu ergattern. Er führt aus: „Aufgrund der Probleme gibt es zurzeit auch einen großen Ansturm auf unsere Hotline, die wir in Zusammenarbeit mit Lebenswege Begleiten bereitstellen.“ Zur Erklärung: Lebenswege Begleiten ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr telefonisch bei der Anmeldung zum Impftermin behilflich. Da ihr Telefon nicht mehr still stehe, seien die Mitarbeiter des Vereins nun damit beschäftigt, die vielen Anliegen abzuarbeiten, so Bormann.

„Auch bei der Gemeinde Weyhe haben sich mehrere irritierte Einwohner gemeldet“, sagt Gemeindesprecher Sebastian Kelm. Diese Anrufe seien gleich ab 8 Uhr im Bürgerbüro und beim Seniorenbüro in der Alten Wache eingegangen, hätten aber wenig später nachgelassen, als die „Anlaufschwierigkeiten“ beim offiziellen Info-Telefon des Landes behoben worden waren. Ähnlich wie in Stuhr hat die Gemeinde unter 04 21/83 99 94 98 (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr) im Seniorenbüro eine Hotline für Fragen rund um die Impfung eingerichtet. Nur Termine werden dort natürlich auch nicht vergeben.

Das schien am Donnerstagnachmittag auch über die zentrale Vergabe weiterhin schwierig zu sein. „Sie können sich, wenn Sie 80 Jahre und älter sind, alternativ unter der Hotline 0800/9988665 auf die Warteliste setzen lassen. Sie erhalten dann automatisch einen Termin, sobald neue Impfstoff-Kapazitäten verfügbar sind“, war auf der Seite des Impfportals zu lesen. Allein in der ersten Stunde seien niedersachsenweit mehr als 700.000 Anrufversuche registriert worden.