Alles leer: Ralf Gerke von der Top Clean-Waschanlage hat einen starken Kundenrückgang zu verzeichnen. (Claudia Ihmels)

Stuhr-Moordeich. Rund 3000 Autos werden normalerweise pro Woche in der Top Clean-Waschanlage an der Varreler Landstraße vom Schmutz befreit, in der vergangenen Woche zählte Mitarbeiter Ralf Gerke jedoch lediglich 40. Kein Wunder, schließlich ist das Gelände der Firma seit den Bauarbeiten und der Sperrung der Haferflockenkreuzung nur noch über einen Schleichweg zu erreichen. „Das sind richtige Verluste“, sagt Gerke – und steht damit nicht alleine. Auch weitere Gewerbetreibende leiden unter den Baustellen an der Stuhrer Landstraße und der Haferflockenkreuzung.

Anita Schmücker versucht, der Situation wenigstens etwas Positives abzugewinnen. „Wenn man draußen sitzt, ist es jetzt viel ruhiger. Es fahren keine LKW“, sagt die Inhaberin der Galerie Teestube an der Stuhrer Landstraße. Das Lokal ist seit zehn Tagen quasi von Baustellen umzingelt, dementsprechend komplizierter ist es für die Kunden, es zu erreichen. Am einen Ende der Stuhrer Landstraße ist die Haferflockenkreuzung voll gesperrt, auf der anderen Seite in Höhe der Einmündung Schützenweg in Alt-Stuhr ist ebenfalls kein Durchkommen wegen Bauarbeiten. Damit die Kunden den Weg zur Teestube trotzdem finden, hat Schmücker auf ihrer Internetseite drei Karten eingestellt, die den Weg aus drei verschiedenen Richtungen erklären. Und mit dem Fahrrad erreiche man die Teestube ohnehin gut.

„Ich hoffe auf die Treue der Kunden“, sagt sie, hat aber schon festgestellt, dass etwas weniger Menschen als üblich in ihrem Lokal eingekehrt sind. Zum Glück habe sie viele Stammkunden, doch etwas Angst schwingt beim Gedanken an die nächsten drei Monate trotzdem mit. Schließlich müssen auch das Personal, die Nebenkosten und das Finanzamt bezahlt werden, so Anita Schmücker.

Ähnlich geht es Birte Kehl, die die Boutique Lieblingsteil in Alt-Stuhr betreibt. Das Geschäft befindet sich direkt in der Kurve der Stuhrer Landstraße nahe des Schützenweges – und damit im Baustellenbereich. „Wir müssen jeden Tag schauen, wie wir erreichbar sind“, sagt Kehl und verweist auch auf die umliegenden Parkflächen. Sie hat bereits festgestellt, dass ihre Kunden, die das Geschäft oft auch gezielt ansteuerten, bereit seien, etwas weiter weg zu parken. Etwas weniger Kundschaft hat aber auch sie zu verzeichnen. „Aber man hält uns die Treue“, so ihr Gesamteindruck. Damit das so bleibt, setzt Birte Kehl auf besondere Angebote, die sie über Facebook kommuniziert.

Facebook ist auch bei den Edeka-Mitarbeitern von Kai Böse an der Varreler Landstraße ein Mittel der Wahl, um den Kunden zu erklären, wie sie trotz Baustelle zum Geschäft kommen. Der Supermarkt befindet sich direkt vor der Sperrung an der Haferflockenkreuzung. Wer ihn über die Varreler Landstraße ansteuert, muss mehrere Male ein „Durchfahrt verboten“-Schild mit dem Hinweis „Anlieger bis Baustelle frei“ passieren. Diese habe man jetzt mit einem zusätzlichen Hinweis bestückt, dass die Straße bis zum Edeka-Markt frei ist, berichten die Mitarbeiter Saskia Doering und Igor Vdovicenko.

„Wir merken das deutlich, es ist vor allem in der Woche viel ruhiger“, erzählen sie von den Auswirkungen der Vollsperrung der Haferflockenkreuzung. Gerade für Kunden aus Huchting sei es schwer geworden, den Markt zu erreichen. Erste Auswirkungen habe es übrigens auch bereits in der Woche vor den Bauarbeiten gegeben: Da hätten einige Kunden „gebunkert“ und viele Getränke und Konserven gekauft. „Wir müssen jetzt das beste daraus machen“, sagt Igor Vdovicenko, der kritisiert, dass lange unklar war, wo man noch durchfahren kann und wo nicht. Als Konsequenz habe man nun weniger Ware bestellt, ergänzt Saskia Doering.

Wer nach dem Einkaufen bei Edeka noch schnell sein Auto waschen möchte, muss eigentlich nur kurz um die Ecke fahren, befindet sich die Waschanlage doch fast nebenan. Im Moment erreicht man sie so aber nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Mit dem Auto kommt man nur über einen ansonsten für die Durchfahrt gesperrten Betriebsweg der Harries-Mühle zur Waschanlage. Der Weg ist allerdings nur von der Moordeicher Landstraße offen, die Durchfahrt zur Varreler Landstraße ist nicht möglich – dort ist im Zuge der Bauarbeiten bereits der Asphalt aufgerissen worden. „Das Problem ist, dass das nicht richtig ausgeschildert wurde“, sagt Top Clean-Mitarbeiter Ralf Gerke. Auch für die Waschanlage sollen deshalb noch Schilder aufgestellt werden, die den richtigen Weg weisen. Gerke betont, dass die Waschanlage weiter geöffnet hat. Lediglich die Waschstraße war am Montag nicht in Betrieb. Den starken Kundenrückgang hat Gerke derweil unter anderem dafür genutzt, die Lager zu wechseln. Auch bei der Urlaubsplanung habe man die Baustellenzeit berücksichtigt.