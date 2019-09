Am Zweiten Gang ist für drei Tage kein Durchkommen. (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Die Straße Zweiter Gang in Dreye muss von kommenden Montag, 23. September, bis einschließlich Mittwoch, 25. September, voll gesperrt werden – und zwar ab der Einmündung Auf dem Damm in Richtung Kita. Denn an dieser werden, das führt die Gemeinde Weyhe als Begründung an, in diesem Zeitraum Container für die Erweiterungsgruppen der Einrichtung angeliefert. Währenddessen gilt an Zweiter Gang auch ein absolutes Halteverbot, wie weiter mitgeteilt wird. Ein Hinweis der Verwaltung dazu: Eltern, die den Nachwuchs zum Kindergarten bringen wollen, können an der Straße Auf dem Damm rund 150 Meter, am Dammweg rund 300 Meter, an Beim Sportplatz rund 400 Meter oder an der Dreyer Straße rund 550 Meter entfernt parken.