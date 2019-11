Für die Zentral-Sportanlage gibt es drei Sanierungsvarianten und den Entwurf eines Ersatzneubaus. (Michael Braunschädel)

In Sachen Sanierung beziehungsweise den möglichen Neubau der Zentral-Sportanlage (ZSA) in Weyhe sind alle Anträge für Fördermittel abgelehnt worden. Das hat die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur bekanntgegeben. In den Fraktionen sorgte indes der Posten von 200.000 Euro an Planungskosten für Irritationen.

Die Anträge hatte die Verwaltung für zwei von drei Sanierungsvarianten gestellt. Variante eins beinhaltet einen optimierten Grundriss, heißt, von den derzeit bestehenden 14 Umkleiden sollten elf übrig bleiben, „aber in einer vernünftigen Größenordnung“, wie Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs (FB) Bildung und Freizeit, sagte. Zuvor hatten einige von diesen etwa eine Fläche von neun Quadratmetern. Die Kosten dafür waren mit 1,2 Millionen Euro angesetzt. Dafür hatte die Gemeinde Fördermittel über das sogenannte Sportstättensanierungsprogramm, die Niedersächsische Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus, beantragt.

Über die Zile-Richtlinie (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung) und das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sollte die Sanierungsvariante drei bezuschusst werden. Auch sie sieht einen verbesserten Grundriss, eine Erweiterung mit zwei Anbauten und insgesamt 15 Umkleidekabinen vor. Die Gastronomie würde dabei erhalten bleiben. Kostenpunkt: 1,8 Millionen Euro. Variante zwei, 300 000 Euro günstiger, unterscheidet sich davon durch eine Kabine weniger, könnte dafür einen Clubraum extra bekommen.

Über das Sportstättensanierungsprogramm kann eine erneute Antragstellung für die Variante eins bis zum 31. März 2020 erfolgen, heißt es vonseiten der Gemeinde. Förderschwerpunkte sind dabei Vorhaben an Sporthallen und Hallenschwimmbädern. Auf Landesebene stehen dafür pro Jahr (bis 2022) 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Neubau als Alternative

Den Varianten gegenüber steht die Möglichkeit eines Neubaus, der schätzungsweise auf Kosten von 2,5 Millionen Euro hinauslaufen soll, zuzüglich Inventar. Dazu kämen laut Verwaltung – wie auch bei einer Sanierung – Mietkosten in Höhe von etwa 70.000 Euro für Übergangsräume sowie Abrisskosten (etwa 90.000 Euro). Vorteilhaft gegenüber der Sanierung sei ein energetisch aktueller Stand und das Fehlen von Risiken beim Bauen im Bestand, etwa durch Schadstoffe, hieß es.

Für Irritation sorgte der Posten von 200.000 Euro an Planungskosten, die für die Erweiterung des Umkleidetrakts vorgesehen sind. Die SPD-Fraktion hatte im Vorfeld der Sitzung für diesen Posten eine Kürzung von 50.000 beantragt, die CDU-Fraktion die komplette Streichung. Beide zogen die Anträge in der Sitzung zurück. „Wir gehen davon aus, dass wir 200.000 Euro brauchen“, sagte Fabian von Weyhe. Frank Seidel (SPD) zeigte sich über die Summe „überrascht, dadurch dass die Mittel nicht kommen“.

Er sei der Auffassung gewesen, „dass wir das nicht brauchen“. Dietrich Struthoff (CDU) forderte, das „Geld da hinzustellen, wo es hingehört“ und sprach sich dagegen aus, „in eine Anlage zu investieren, die vielleicht abgängig ist“. Auch Annika Bruck (Grüne) sprach sich gegen Investitionen aus, wenn die ZSA etwa nur noch zwei Jahre stehen würde. „Das lässt sich sicherlich noch einmal im Fachausschuss diskutieren“, sagte von Weyhe. Seidel bat die Verwaltung darum, dies für den Ausschuss vorzubereiten, „damit man Sofortmaßnahmen machen kann“.

Flutlicht an Tennisanlage abgelehnt

Für Diskussion sorgte auch auch die Investition in Höhe von 75 000 Euro für ein Flutlicht an der Tennisanlage bei der ZSA. Ausschussmitglied Jürgen Borchers (SPD) stellte die Notwendigkeit in Frage, denn „so viele Leute spielen im Moment nicht Tennis“. Bruck sagte, dass es dort Flutlicht gebe, das allerdings nicht funktioniere. Sie bat um eine Gesamtübersicht darüber, wie stark der Platz genutzt werde. „Wir haben genug andere Baustellen“, sagte Antje Sengstake (FDP). Auch ihre Fraktion habe den Punkt gestrichen. Von Weyhe hingegen sprach von 200 Mitgliedern der Tennisanlage und einer „florierenden Tennissparte“. Dennoch sprach sich der Ausschuss einstimmig dafür aus, den Betrag aus der Aufstellung zu streichen.

Für den gesamten Teilhaushalt des FB Bildung und Freizeit teilte die Gemeinde einen Zuschussbedarf für den Teilbereich Kultur und Bibliotheken in Höhe von 567 100 Euro mit. Auf Bibliotheken entfällt mit 43,2 Prozent der größte Teil an Aufwendungen. In der Produktgruppe Sport fällt für das Haushaltsjahr 2020 ein Zuschussbedarf von 298 700 Euro an. In der Gruppe entfallen knapp 64 Prozent der Aufwendungen auf Sportstätten.

In Sachen geplanter Neubau des Kultur- und Bildungszentrums Leeste (KBL) sagte Susanne Clottey, Teamkoordinatorin Schule, Sport, Kultur und Jugendpflege, auf Brucks Nachfrage: „Wir sind dabei, die Innenausstattung für das KBL anzugucken“ und sprach von Detailplanung.