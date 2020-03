Ob es in diesem Jahr einen neuen Termin für den Frühlingsmarkt in Kirchweyhe geben wird, ist zurzeit noch ungewiss. (Udo Meissner)

Der Weyher Gewerbering hat die Reißleine gezogen: Damit die für den Frühlingsmarkt anreisenden Schausteller und Händler besser planen können, hat der Verein die erste Draußen-Veranstaltung des Jahres in der Wesergemeinde abgesagt. Angesetzt war der Markt für Sonntag, 22. März. Ob es einen neuen Termin geben wird, ist völlig ungewiss.

„Die Lage ist völlig undurchsichtig“, sagt Jörn Henke, zweiter Vorsitzender des Weyher Geweberings mit Blick auf ein alternatives Datum für den Frühlingsmarkt. Wie sich die Situation entwickelt, ist demnach zurzeit nicht abzusehen. Dennoch wolle sich der Verein in der kommenden Woche zusammensetzen, um über einen möglichen neuen Termin zu sprechen. Aktuell hält Henke in Sachen Markt die Gefahr für relativ gering, „dass da was passiert“ – sich also mit dem Coronavirus zu infizieren.

Die Motivation des Vereins, die Veranstaltung mit jährlich etwa 2000 Besuchern abzusagen, war eine andere: Schadensbegrenzung für die etwa 120 Schausteller. „Ein Fischwagen, der am Tag vorher 500 Matjesbrötchen macht, bleibt da darauf sitzen“, sagt Henke. Nämlich dann, wenn die Veranstaltung erst kurzfristig abgesagt werden würde. Dann gäbe es einen „Riesen-Alarm“. Mit der vorzeitigen Absage des Frühlingsmarktes durch den Verein bleibt es für die Händler bei dem „erheblichen Einnahmeverlust“, übrigens auch für die Gewerbetreibenden vor Ort. Denn mit dem Markt ist auch der verkaufsoffene Sonntag gestrichen. Allgemein stellt Henke fest: „Bis jetzt hält sich der Schaden in Grenzen“, auch für den Verein. Der per Auflage nötige Sicherheitsdienst war bereits beauftragt und auch das Thema Absperrungen und Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz war bereits in Planung.

Mit der Absage des Frühlingsmarktes, den es seit 1978 gibt, ist der Weyher Gewerbering proaktiv tätig geworden. Auf Anfrage teilt die Gemeinde Weyhe mit, dass sie es „weder untersagt hat, den Frühjahrsmarkt in Kirchweyhe stattfinden zu lassen, noch eine Genehmigung entzogen hat. Der Markt ist als Dauerveranstaltung prinzipiell festgesetzt, das heißt generell genehmigt.“

Aber: „Der Fachbereich Ordnung und Soziales hat den Veranstalter auf die Möglichkeit hingewiesen, dass das Land Niedersachsen verfügen könnte, Veranstaltungen wie diese abzusagen. Das hätte zur Folge, dass ein vorab erteilter, kostenpflichtiger Bescheid über die von der Gemeinde vorzunehmenden Straßensperrungen zurückgenommen werden müsste“, teilt Sprecher Sebastian Kelm weiter mit. „Der Weyher Gewerbering benötigte aber verständlicherweise Planungssicherheit, was ihn dann dazu bewogen hat, den Markt ausfallen zu lassen.“

Grundsätzlich habe der Niedersächsische Städtetag mitgeteilt, dass „eine schematische Absage von Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Gefahrenlage in Niedersachsen nicht sachgerecht erscheint“. Das Canceln größerer Menschenansammlungen bleibe demnach eine Einzelfallentscheidung.

In Weyhe stehen erst im April wieder Veranstaltungen an, die möglicherweise verworfen werden könnten, so Kelm. Weil diese noch in vergleichsweise weiter Ferne liegen und sich die Entwicklung rund um das Coronavirus nicht voraussagen lassen, erscheine es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, Aussagen zu konkreten Veranstaltungen zu machen. Die Gemeinde stehe allen Organisatoren als Ansprechpartner zur Verfügung. Auch mit allen übrigen Behörden stehe die Verwaltung „in ständigem Austausch“. Kelms Fazit: „Wir nehmen die Sache ernst, sehen aber keinen Anlass zur Hysterie.