Sie wissen: Kein Kind klatscht aus Höflichkeit – deshalb müssen sich Pelemele bei jedem Konzert ins Zeug legen. (Fotos: Georg Mueller)

Herr Bergmann, Pelemele ist französisch und steht für Mischmasch. Aus welchen Bereichen kommen die Musiker der Band?

Florian Bergmann: Wir vier Musiker von Pelemele mögen teilweise wirklich recht unterschiedliche Musikstile und deshalb steht Pelemele ja auch für eine bunte Mischung an Musik. Außerhalb von Pelemele spielt zum Beispiel einer in einer Jazz-Combo, der nächste in einer Psychedelic-Rock-Band, einer leitet eine ambitionierte Big Band aus Schülern und der vierte spielt sehr gerne Blues-Gitarre.

Jeder von uns bringt seinen musikalischen Background natürlich immer mit ein, und so kommt es dann, dass in unserer Show auf einen Rock-Song ein Funk-Stück folgt und direkt darauf zum Beispiel Ska oder Hip Hop. Wir nehmen uns einfach die Freiheit heraus, uns nicht auf wenige Genres zu beschränken und machen, was uns Spaß macht.

In unserer langen Bandhistorie hat es auch ein paar personelle Umbesetzungen gegeben, und damit sind auch die einen Songwriter gegangen und dafür andere gekommen. Wenn man mal alle sieben Studio-Alben chronologisch durchhört, kann man schon eine Entwicklung sowohl in Text als auch Musik ausmachen.

Also zunächst einmal sind ja gerade Kinder grundsätzlich extrem aufgeschlossen und neugierig gegenüber den verschiedensten Arten von Musik. Diese Offenohrigkeit nimmt mit steigendem Alter leider ab. Und gerade deshalb ist es Pelemele ein Anliegen, den Kids all die Musik ans Herz zu legen, die wir selber cool finden. Für uns ist das Handgemachte wichtig. Wir treten als Band auf, wir spielen live ohne Netz und doppelten Boden in Zeiten, wo der Trend eher in Richtung DJ, Autotune oder Playback zu gehen scheint.

Auf Konzerten kaufen Fans immer noch unsere CDs, im Überschwang der Gefühle nach unserer Show. Im Alltag scheint sich jedoch auch im Kindermusikbereich der Konsum über Streaming-Portale durchzusetzen.

Es gibt unendlich viele Herangehensweisen an diese Frage. Tage und Nächte haben wir schon mit den unterschiedlichsten Kollegen darüber diskutiert. Für uns bei Pelemele ist wichtig, dass man die Kinder nicht für dumm verkauft, sondern eine Art Augenhöhe schafft. Kinder verdienen gute Musik mit guten Texten extra für sie gemacht.

Tatsächlich haben wir in der Vergangenheit auch manches kniffelige Lied-Thema umschifft. Und das für uns meist aus guten Gründen. Es passt nicht zu Pelemele, den Kindern das Zähneputzen nahezulegen oder in irgendeiner Form direkt moralisch erzieherisch auf sie einzuwirken. Anderen Kindermusikern steht so etwas vielleicht besser zu Gesicht. Aber natürlich finden sich in unseren Liedern auch ernstere Themen wie etwa Heimweh, ein neues Geschwisterkind, nervende Mütter oder schlechte Laune.

Kinder sind ein erfrischend ehrliches Publikum. Man weiß bei ihnen einfach, woran man ist. Kein Kind klatscht aus Höflichkeit, da kann man sich sicher sein. Wenn wir sie aber bei einem Konzert knacken, dann gibt es kein Halten mehr.

Sie sind solange gute Zuhörer, wie es ihnen passt.

Wolfgang Groos, der Regisseur des Films, ist mit unserem Sänger Christoph „Picco“ Fröhlich befreundet, außerdem Pelemele-Fan und hat auch sogar schon Regie geführt bei unserem Video „Groovehummel“. So kam eins zum anderen.

Macht euch gefasst auf eine wilde Show, gespickt mit illustren Stargästen und jeder Menge Gelegenheit zum Mitmachen für die ganze Familie. Wir freuen uns sehr auf dieses Konzert.

Die Fragen stellte Eike Wienbarg.

Zur Person

Florian Bergmann

ist Keyboarder der Kinder-Rock-Band Pelemele. Bei der vierköpfigen Kölner Formation, der er seit der Gründung 2001 angehört, singt er außerdem.

Zur Sache

Pelemele in Varrel

Rockmusik für Kinder verspricht das Konzert der Band Pelemele am kommenden Sonntag, 18. August, ab 15 Uhr auf Gut Varrel. Mit dem Auftritt der Kölner macht das Gartenkultur-Musikfestival Halt in Stuhr. Die Gruppe ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Ihre Lieder landen immer wieder auf Platz eins der Charts des Kinderradiokanals des WDR. Der Eintritt zum Gartenkultur-Konzert ist frei.