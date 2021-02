Wegen der Wetterlage findet im Landkreis Diepholz kein Präsenzunterricht statt (Symbolbild). (Peter Kneffel/dpa)

Landkreis Diepholz. Der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen im Landkreis Diepholz fällt an diesem Montag aufgrund der Wetterlage aus, wie Erster Kreisrat Wolfram van Lessen mitteilt. Stattdessen findet Homeschooling statt. Die Schüler sind aufgerufen, sich über die bekannten Kommunikationswege mit ihrer Schule in Verbindung zu setzen. Eine notwendige Betreuung findet statt, es erfolgt jedoch keine Schülerbeförderung.