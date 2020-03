Der Mann ist abermals freigesprochen worden. (Björn Hake)

Verden/Stuhr. Auch nach seinem schon Ende 2018 erfolgten Freispruch durch das Amtsgericht Syke hatte ein heute 40-Jähriger vor der Justiz noch lange keine Ruhe. Die Staatsanwaltschaft Verden verdächtigte ihn weiterhin des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln (BTM) und dabei auch der Abgabe kleiner Mengen von Marihuana an Minderjährige. Aber nun ist der Spuk vorbei: Das Landgericht Verden hat ihn ebenfalls mangels Beweisen freigesprochen.

Durch frühere Aussagen zweier Jugendlicher, die sich wegen Drogenbesitzes vor Gericht verantworten mussten, war der unbescholtene Mann aus Stuhr in die Ermittlungsmühle geraten. „Der Lehrer“, so hieß es, habe ihnen im Herbst 2016 beziehungsweise im Frühjahr das „Gras“ verkauft, und zwar irgendwo im Bremer Stadtteil Kattenturm und auf dem Parkplatz eines Discounters in Brinkum. Der angebliche Verkäufer, der einige Zeit an einem anderen Ort Kurse an einer Volkshochschule gegeben hat und daher als Lehrer bezeichnet wurde, bekam im März 2018 plötzlich „Besuch“ von der Polizei. Seine Wohnung und sein Auto wurden gründlich durchsucht.

Der Mann machte gute Miene und überreichte den Beamten aus eigenem Antrieb zwei kleine Vorratsdosen, in denen sich, wie akribisch festgehalten wurde, insgesamt 6,64 Gramm Cannabisharz befanden. Das Landeskriminalamt stellte später einen Gehalt an THC (psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol) von 1,94 Gramm fest. Prompt wurde von der Staatsanwaltschaft auch noch der unerlaubte BTM-Besitz angeklagt. Dieser letzte von vier Fällen wurde in der Verhandlung am Amtsgericht aber schnell eingestellt. Und auch die übrigen Taten seien dem Angeklagten nicht nachzuweisen, hieß es.

Das Durchkämmen der Wohnung hatte schon keinerlei Hinweise auf etwaige Geschäfte mit Marihuana erbracht. Die Handy-Überprüfung ergab auch keine Gesprächs- oder Chatverläufe, die irgendwie auf BTM-Handel hindeuten könnten. Zudem machten die mutmaßlichen „Kunden“ im Zeugenstand entweder von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch oder sie verwickelten sich in Widersprüche und wirkten nicht glaubwürdig. Dass der Angeklagte einmal 16 Gramm „Gras“ zum Preis von 130 Euro und zweimal je drei Gramm für 30 beziehungsweise 40 Euro vertickt haben soll, konnte jetzt auch in der zweiten Instanz nicht festgestellt werden. Die Vorwürfe hätten sich nicht bestätigt, befand die 5. kleine Strafkammer des Landgerichts. Die Berufung der Staatsanwaltschaft wurde verworfen.