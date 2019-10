Kann sehr lieb sein – aber auch verfressen: Mischlingshündin Fiona. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Mischlingshündin Fiona schnüffelt und springt einen an. Seit April 2019 ist die Vierbeinerin Bewohnerin des Tierheims Arche Noah, wo sie sehnsüchtig auf neue Halter wartet. „Fiona stänkert an der Leine“, sagt Mitarbeiterin Mareike Bergmann. Wenn sie ihre Artgenossen sieht, schlage sie Alarm. Laut Bergmann muss Fiona aber auch allgemein noch viel lernen. Bisher komme sie im Tierheim mit nur einem Hund klar. Ursprünglich kommt die etwa zehnjährige Hündin aus einem Partnertierheim in Rumänien. Fiona sei ein Tier, das zu Menschen sehr lieb sein kann. Kinder sollten für den Umgang mit ihr aber mindestens zwölf Jahre alt sein. „Fiona kann auch ein paar Stunden alleine bleiben“, erzählt Bergmann. Sie könne sehr verfressen sein, darum sollte man Essen immer wegpacken. Fiona ist kastriert.

Weitere Auskünfte zu Fiona gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Das Tierheim hat zudem dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr Informationen gibt es auch online auf der Seite www.tierheim-arche-noah.de.