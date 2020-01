Laiendarsteller führen ein gemeinsam mit Theaterpädagogen geschriebenes Stück auf – das ist das Konzept der "Wilden Bühne". (Karsten Klama)

Stuhr-Brinkum. Es soll ein „weiterer Baustein der Präventionsarbeit an der Schule“ sein, sagt Annika Reiners. Die Sozialarbeiterin an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum und ihre beiden Kolleginnen Ariane Vollmer und Stefanie von Bargen haben die „Wilde Bühne“ aus Bremen gewinnen können. Der Verein, der Theaterstücke mit pädagogischem Anspruch aufführt und mit Schülern aufarbeitet, ist bereits einmal im Jahr in der Lise-Meitner-Schule zu Gast. Nun soll die „Wilde Bühne“ nach einem Testlauf zukünftig auch die neunten Jahrgänge in Brinkum schulen.

Die Schulsozialarbeiterinnen haben sich für das Stück „Ich habe einen Traum“ entschieden, das am Mittwoch, 5. Februar, ab 10 Uhr an der KGS am Brunnenweg aufgeführt wird. Es thematisiert Radikalität, Gewaltfreiheit und Zukunftsträume. Alles, was auch der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. in seiner berühmten Rede anspricht, deren Titel auch das Theaterstück trägt. „Das Thema baut auf vergangene Projekte auf“, erklärt Annika Reiners, wie es zu der Auswahl kam. Im November hatte sich die Schule an der Nacht der Jugend beteiligt, außerdem hatte es im Schulgebäude eine Ausstellung zu Rechtsextremismus gegeben, so Reiners. Die neunten Jahrgänge werden das gesehene Stück der „Wilden Bühne“ noch einmal am 13. März mit Theaterpädagogen im Unterricht besprechen. „Ich habe einen Traum“ wirft die Frage auf, wie es heute aussieht mit den Idealen des Menschenrechtlers Martin Luther King, der in seiner Rede ein unausgesprochenes Gesetz außer Kraft setzte: Nach einem Angriff zurückzuschlagen.

Das Theaterstück erzählt die Geschichte von Almaz, Felix und Emma. Almaz ist mit vier Jahren nach Deutschland gekommen und immer noch auf der Suche nach einer Heimat. Auch das Leben von Felix und Emma schwankt zwischen der Banalität des Alltags, verlorenen Träumen und dem Kick, etwas Verbotenes zu tun. Alle drei geraten auf die schiefe Bahn und werden straffällig. Sie müssen Sozialstunden in einem Seniorenheim ableisten. Dort machen sie Begegnungen, die Folgen haben.

Gewalt, ein Leitmotiv des Stücks, ist bereits ab der siebten Klasse Thema im Schulunterricht der KGS Brinkum, sagt Annika Reiners. Schule und Polizei arbeiten bei einem gemeinsamen Projekt zusammen. Dann sind da noch die Streitschlichter, die sich freiwillig melden und Ende der siebten Klasse ausgebildet werden. Zu Gewalt kommt es manchmal in der Schule, sagt Reiners. „Das sind 1350 Schüler. Natürlich gibt es da solche Vorfälle.“ Zeigt ein Jugendlicher auffälliges Verhalten, sind Lehrer dafür sensibilisiert, die Schulsozialarbeiter einzuschalten, schildert Reiners. Auch Mitschüler oder Eltern suchen die Pädagoginnen auf. Bei Problemen kommen Betroffene teils aus eigenem Antrieb zu dem Team. Denn: „Es ist immer ein freiwilliges Angebot“, sagt Reiners. Außerdem wird das Vertrauen von Anfang an aufgebaut, jede Sozialarbeiterin hat feste Jahrgänge, die sie betreut.

Weil sie nicht die Eltern oder Lehrer sind, werden sie von den Jugendlichen ganz anders wahrgenommen, sagt Reiners. Auch die „Wilde Bühne“ mit den Schwerpunkten Sucht- und Gewaltprävention sucht einen direkten Zugang zu den Schülern. Der Verein versucht unter theaterpädagogischer Anleitung gemeinsam mit Laierndarstellern Theaterstücke zu erarbeiten. Die Schauspieler haben dabei selbst Erfahrung mit Suchterkrankungen. „Das gibt eine ganz andere Authentizität, wenn sie von eigenen Erfahrungen berichten können“, lobt Reiners das Konzept.