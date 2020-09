An der KGS Brinkum hat es einen Corona-Fall gegeben (Symbolbild). (Michael Braunschädel)

Ein Schüler der zwölften Klasse der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Brinkum ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Landkreis sei er bereits Anfang der Woche „als Kontaktperson im Rahmen eines Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen“ unter Quarantäne gestellt worden. Nachdem das Ergebnis am Mittwoch vorlag, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz vorsorglich Quarantäne und Testungen für 58 Schüler sowie für fünf Lehrkräfte der KGS angeordnet.

Der Schüler ist der einzige neue Corona-Fall, den die Kreisverwaltung Mittwoch verzeichnet hat. Die Zahl der positiv getesteten Fälle im Kreis beläuft sich derzeit insgesamt auf 26. Bislang verzeichnete der Landkreis 627 bestätigte Corona-Erkrankungen überhaupt. Somit liegt der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner bei 11,07. Aktuell befinden sich 425 Menschen in Quarantäne. Stationär werden derzeit fünf Patienten mit Corona-Verdacht oder bestätigter Infektion behandelt.