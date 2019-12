Stuhr-Brinkum. Ein neunjähriges Kind ist am Freitag bei einem Unfall in Brinkum leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr das Kind um 15.20 Uhr mit einem Fahrrad von einem Grundstück an der Sebastian-Kneipp-Straße auf die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. „Folgend kam es zu einer Kollision mit einem 40-jährigen Pkw-Fahrer aus Weyhe“, so die Beamten weiter. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt, außerdem entstand geringer Schaden am Fahrrad und am Pkw.