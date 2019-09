Das Kind wurde leicht verletzt (Symbolfoto). (Björn Hake)

Stuhr. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum ist ein fünfjähriges Kind verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 11.15 Uhr. Die Beamten schildern den Vorfall wie folgt: Ein 36-jähriger Fahrer aus Rumänien war mit seinem Kleinlaster auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs, als er das Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät erkannte. Zunächst fuhr er mit seinem Laster auf den Wagen eines 77-Jährigen aus Bad Bentheim auf. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf das Auto einer 38-Jährigen aus Bordesholm aufgeschoben. Das Kind, das sich in diesem Wagen befand, wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt.