Die Ermittlungen der Polizei laufen (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Einige Tage nach dem Messerfund in Diepholz hat am Dienstagvormittag eine Mitarbeiterin des DRK-Kindergartens an der Heinestraße in Barnstorf der Polizei mitgeteilt, dass ein abgelegtes Messer auf dem Spielplatz der Einrichtung gefunden worden ist. Ein Kind habe gegen 10.30 Uhr beim Spielen im Außenbereich des Kindergartens in einem Spielhaus ein Küchen-Schälmesser entdeckt, heißt es ein einer Mitteilung der Polizei. Aufgrund der Auffindesituation und des Zustandes des Messers geht die Polizei derzeit nicht davon aus, dass ein Zusammenhang zu den bereits bekannten Fällen von Messerfunden auf Spielplätzen in Weyhe und Bremen besteht. „Das Messer war in diesem Fall nicht so versteckt oder angeklebt wie in Bremen und Weyhe. Es kann sein, dass dieses Messer auch einfach liegen geblieben ist. Aber es gibt verschiedene Aussagen, die wir nun prüfen werden“, betont Polizeisprecher Thomas Gissing und ergänzt: „Möglicherweise könnte das Messer auch jemand zufällig verloren haben.“ Eine Gefährdung für die spielenden Kinder bestand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei nimmt den Vorfall trotzdem ernst und ruft in der Mitteilung zur Vorsicht auf: „Schauen Sie auf Spielplätzen genau hin und überprüfen Sie die Sicherheit der Spielgeräte, bevor Sie Kinder dort spielen lassen. Melden Sie Ungewöhnliches umgehend der Polizei.“ Die Spielplätze in der Gemeinde Barnstorf sollen nun verstärkt kontrolliert werden.