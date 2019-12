Die Viertklässler halfen beim Einladen der Geschenkpakete. (Michael Galian)

Stuhr-Moordeich. Weihnachten im Schuhkarton – auch in diesem Jahr bedenken die Kinder der Grundschule Moordeich wieder ihre Mitmenschen mit Geschenken. 134 Pakete haben sie in diesem Jahr wieder für Kinder aus sozial schwachen Familien in Delmenhorst gepackt und am Donnerstagmorgen der Delmenhorster Tafel überreicht.

„Das ist lange Tradition“, betonte Schulleiter Ulrich Brinkmann. Sich auch um andere zu kümmern, sei gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig. 134 Pakete waren zwar etwas weniger als im Vorjahr, das liege jedoch auch daran, dass nun eine Klasse weniger in der Schule untergebracht war. „Wir sind immer über 50 Prozent Beteiligung gelegen. In Relation ist das wie in den Vorjahren“, sagte Brinkmann. Auch die neun Jahre alte Amelie Naya aus der 4a und ihre Familie beteiligten sich an der Geschenkaktion. „Meine älteren Brüder haben das auch immer gut“, erzählte sie von einer kleinen Familientradition. Viele Kinder auf der Welt würden gar keine Geschenke bekommen, da gehe es den meisten in Deutschland ganz gut. „Es ist schön, dass wir auch anderen Kindern helfen, Geschenke zu kriegen.“ Was genau in ihrer Box war, wisse sie gar nicht genau, darum kümmere sich die Mutter. „Wir tun jedes Jahr eine Zahnbürste mit rein“, wusste Amelie Naya, die sich selbst eine Griffelmappe zu Weihnachten wünscht.

Als Dankeschön für die abermalige Hilfsbereitschaft brachte Michael Adam vom Delmenhorster Tafelvorstand zwei Kisten mit Nikolausäpfeln und Mandarinen mit. „Wir freuen uns immer riesig über die Geschenke“, betonte er. Das Engagement der Grundschule bedeute dem Verein viel: „Was die Schule schon über Jahre macht, ist super.“