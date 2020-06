Für die Polizei war es ein etwas skurriler Einsatz (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Mit einem etwas skurrilen Einsatz hat es die Polizei am Sonnabendnachmittag im Ochtum-Park in Brinkum-Nord zu tun gehabt. Dort war ein Unfall zwischen zwei Kinderwagen gemeldet worden, was einen Streit nach sich gezogen hatte. „Als die Polizeistreife eintraf, konnten sich zwei Kinderwagenlenker, ein 29-jähriger Mann aus Düsseldorf und ein 36-jähriger Mann aus Bremen, nicht einig werden“, schildern die Polizeibeamten.

Zuvor waren sich die Männer nach eigener Auskunft in einem Markt begegnet und dabei seien die Kinderwagen aneinander geraten. Ein Kinderwagen soll dabei leicht beschädigt worden sein, worüber sich beide Männer aber nicht einig wurden. „Die Polizeistreife konnte an beiden Kinderwagen keinen Schaden feststellen“, so die Polizei. Nach einem aufklärenden Gespräch setzten beide Männer ihre Einkaufsfahrt fort.