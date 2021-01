Bis 2017 war Albert Gerling-Jacobi 19 Jahre lang Pastor in Kirchweyhe. (Michael Galian)

Weyhe. In Barrien und Bruchhausen-Vilsen gibt es sie bereits, in Weyhe stehen zumindest Interessenten an: Gesucht werden Lektoren. Ehrenamtliche also, die Andachten und Predigten abhalten – speziell in Seniorenheimen. Aktuell übernimmt das Pastor Albert Gerling-Jacobi, der seit vergangenem Herbst für diese Tätigkeit in der Wesergemeinde eingesprungen ist. Das Finden neuer Freiwilliger für die Kirchenarbeit ist für den früheren Weyher Teil eines Ansatzes, den Kirche denken müsse. Insgesamt brauche es Nachwuchs.

„Wir brauchen frisches Blut“, sagt Gerling-Jacobi mit Blick auf eben jenes Problem. Fünf Ehrenamtliche sind derzeit in Barrien aktiv, etwa vier in Bruchhausen-Vilsen beispielsweise, drei Interessenten für eine Schulung in Sachen Lektor gibt es in Weyhe. Ein Netz aus Lektoren will er aufbauen und die sollen geschult werden. Nur ist das aktuell eine Schwierigkeit, denn genau die Schulungen können wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Online kann man das nicht ohne Weiteres vorstellen“, schließt Gerling-Jacobi die digitale Alternative aus. Die Schulung übrigens sei nicht mit der Lektoren-Ausbildung für Gemeinden vergleichbar. Die jetzt gesuchten Kräfte – sieben bis zehn Leute bis zum Herbst für Weyhe und Bruchhausen-Vilsen „wären schon klasse“ – sollen vier Module beispielsweise an vier halben Sonnabenden absolvieren. Und dabei solle etwa insbesondere der Umgang mit Demenzkranken geschult werden. Sie seien anders ansprechbar und dabei gebe es die Überlegung, spezielle Angebote für sie zu schaffen, bei denen man eventuell „mit den Sinnen“ arbeite, sagt der Geistliche.

Bis das gewünschte Lektoren-Netzwerk steht, übernimmt der 61-Jährige selbst diesen Job – je nachdem, wie sehr Corona es zulässt. Die andere Hälfte seiner Stelle verwendet er auf Beerdigungen in Sudweyhe und Seckenhausen, dort auch auf Gottesdienste. Mit seiner Arbeit in Weyhe kehrt Gerling-Jacobi in vertraute Gefilde zurück. 19 Jahre lang hat er dort gelebt und war dort während dieser Zeit bis März 2017 als Pastor tätig. Derzeit wohnt er in Bremen, sein Dienstsitz ist inzwischen in Syke. Dorthin wechselte er nach seiner Pastorenzeit, weil er in den Bereich Fundraising ging. Allerdings: „Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte“. Nun also wieder Weyhe – unter anderem.

„Die Lektoren sollen die Pastoren nicht ersetzen“, betont Gerling-Jacobi, der sich fragt, wie man Kirche anders aufstellen könne, damit Ehrenamtliche mehr Platz in der geistlichen Arbeit bekommen und sie „noch mal anders Verantwortung übernehmen“ können. Pastoren seien die, die etwas aufbauen. Aber: „Kirche lebt ja nicht von Pastoren, sondern von einer lebendigen Gemeinde vor Ort“, sagt er. Das könnte sich nicht nur in ehrenamtlichen Lektoren zeigen, sondern auch in sogenannten ehrenamtlichen Prädikanten, die sie qua Zusatzausbildung werden können. Sie dürfen „theologisch arbeiten“, wie Gerling-Jacobi sagt. Noch dazu Predigten verfassen oder auch das Abendmahl ausgeben. Neu sei auch eine Ausbildung für Beerdigungen. „Das verbreitert die Palette“, sagt der Pastor, der den Ansatz „grundsätzlich gut“ findet. So gelangten mehr Leute in die Kirchenarbeit, die eigentlich einen anderen Beruf haben.

Kurzum: „Kirche wird sich verändern“. Und das auch vor dem Hintergrund weniger Pastoren. Denn: „Der Pastorenschwund wird noch stärker werden“, sagt er. „Die Baby-Boomer gehen in den Ruhestand.“ Für 100, die gehen, kämen nur 20 nach, nennt er Zahlen für die Hannoversche Landeskirche. Obendrein prognostiziert Gerling-Jacobi, dass Corona sich finanziell auswirken und zu Kürzungen führen wird. „Das wird die pastorale Situation verschärfen.“ Die Tendenzen sind offenbar auch in der Region spürbar. In Barrien sei eine halbe Pastorenstelle nicht besetzt, in Bruchhausen-Vilsen, Seckenhausen, Hoya und Weyhe jeweils eine ganze.

"Wenn man Spannendes an Corona finden kann, ist es das Finden neuer Formate", sagt Gerling-Jacobi über die Einflüsse der Pandemie. Und diese Formate hat vor allem die Leester Kirchengemeinde gefunden mit ihrer digitalen Talkshow Brot & Rosen und der Online-Übertragung von Gottesdiensten und Konfirmationen. "So viele Leute, wie das geguckt haben, kriegen sie nie im Gemeindehaus zusammen", sagt Gerling-Jacobi und auch der Leester Pastor Ulrich Krause-Röhrs bestätigt das. 12.000 Mal ist die Aufzeichnung der Konfirmation aufgerufen worden. Die übrigen Formate seien auch leicht übertragbar in Seniorenheimen – "bis hin zu möglicherweise Konzerten". Aktuell habe die Gemeinde 12.000 Euro von der Hanns-Lilje-Stiftung, der Heinrich-Dammann-Stiftung, dem Kirchenkreis Syke-Hoya und dem Unternehmen Deutsche Glasfaser bekommen, um die Technik entsprechend aufzurüsten. Außerdem soll es in partizipative Jugendarbeit fließen. In Workshops sollen junge Leute angeleitet werden, jene Sendungen zu produzieren, so Krause-Röhrs.

Wandel macht Gerling-Jacobi übrigens auch auf der Mitglieder-Seite aus. „Kirche spielt im Leben vieler Leute nicht mehr so die Rolle“, sagt er. Die Kirchenaustritte häufen sich. Für den Pastor gehört der Glaube zu einem sinnvollen Leben dazu. „Das scheint für viele nicht mehr so zu sein.“ Kirche müsse daher eine Art Marke entwickeln, sagt er. Dabei ist er nicht für eine „Kuschelkirche“, sondern „Kirche muss auch in der Welt stehen“ und müsse damit auch politisch sein – „nicht parteipolitisch“, wie Gerling-Jacobi betont. Beispielsweise beim Thema Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Hartz-IV-Empfänger etwa müssten beim Anschaffen der kostenpflichtigen Modelle finanziell unterstützt werden, findet er. „Da muss Kirche auch die Stimme erheben.“