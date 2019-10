Jeweils fünf Bücher wollen Ulrich Krause-Röhrs (von links), Katharina Lammers und Ingrid Cordes vorstellen. (Michael Galian)

Gemeinsame Sache machen die Buchhandlung Schüttert aus Kirchweyhe und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Leeste am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in Leeste beim „Literatursalon lesenswert“. Vertreter beider Seiten stellen ihre Lieblingsbücher vor, die die Besucher vor Ort kaufen können.

15 Werke wollen Pastor Ulrich Krause-Röhrs sowie die Buchhändlerinnen Katharina Lammers und Ingrid Cordes anpreisen – jeder von ihnen stellt fünf ihrer Lieblingsbücher vor. Viele der Bücher sind neu, sagt Krause-Röhrs, manche aber seien bereits seit zwei Jahren auf dem Markt. Inhaltlich erstrecken sie sich über mehrere Sparten, also Krimis, Romane oder auch Bücher für Jugendliche, ebenso welche über Religion und Theologie. Die Liste der Titel stehe bereits fest, heißt es, allerdings werden diese nicht vorab verraten – abgesehen von einem.

So stellt Krause-Röhrs das Buch „Im Namen Gottes – Religion und Gewalt“ der Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong vor. Dabei solle es eben nicht primär darum gehen, von Gott zu reden. Das „ist mir zu eng“, sagt der Leester Pastor, so solle Religion nicht verstanden werden. „Es geht immer um Leben“, und das bestätigt auch Katharina Lammers. Demnach spiele es „immer eine Rolle in Büchern“. Die Buchhändlerin hat, wie sie sagt, in diesem Jahr bereits 83 Bücher gelesen und bezeichnet das als einen „schwachen Schnitt“. Etwa ein Viertel davon liest sie als E-Book. Zum Lesestoff gehören bei ihr Romane, Reiseberichte, Krimis sowie Kinder- und Jugendbücher.

Die wiederum bilden bei Ingrid Cordes einen Schwerpunkt im Bücherrepertoire. „In Kinder- und Jugendbüchern steckt so viel, was auch Erwachsenen Spaß macht“, sagt die Buchhändlerin, die auch Romane und Krimis liest. Beim Literatursalon betont sie die persönlichen Eindrücke, die ihre Kollegin wie auch Krause-Röhrs am 17. Oktober vorstellen. Dabei fassen die drei den Inhalt des jeweiligen Buches zusammen und erzählen beispielsweise, wie sie darauf aufmerksam geworden sind, so Lammers. Außerdem wird aus Teilen der Bücher vorgelesen.

Die Veranstaltung dient der Werbung für das Buch, insbesondere gegen die Bedrohung durch den Online-Verkauf, den die Kirchweyher Buchhandlung trotzdem obendrein anbietet. In diesem Jahr gibt es den Literatursalon zum vierten Mal. Entstanden ist er aus der Leselust von Krause-Röhrs. „Lesen bildet“, sagt er und bezeichnet das Konsumieren der geschriebenen Sprache als „Menschenrecht und Menschenpflicht“.

In der Veranstaltung, die um 19.30 Uhr im Leester Gemeindehaus, Henry-Wetjen-Platz 2, beginnt, werden Getränke angeboten. Es ist eine Pause eingeplant. Die vorgestellten Bücher sind vor Ort vorrätig und können dort gekauft werden. Der Eintritt ist frei. Im vergangenen Jahr kamen 35 Besucher zum Literatursalon.