Hermann Ahrens hat noch eine sehr lebendige Erinnerung an seine Erlebnisse als 13-Jähriger. (Vasil Dinev)

Auf dem Esstisch liegt ein Buch über Bombenangriffe der Jahre 1940 bis 1945, auf der Fensterbank ein weiteres geschichtliches Werk und im Regal steht ein dicker Wälzer mit dem Titel Historica. Bei Hermann Ahrens ist die Vergangenheit präsent. Wohl verständlich, wenn man erlebt hat, was Ahrens erlebt hat. Als 13-Jähriger bekommt der Kirchweyher den Einmarsch der britischen Truppen und auch Angriffe mit. „Sehr prägend“, sagt der 88-Jährige noch heute, sei das Erlebte gewesen. Ahrens' Geschichte beginnt mit Glassplittern auf einer Streuseltorte.

Als das Kriegsende bevorsteht, kommt Ahrens gerade erst nach Hause. Anderthalb Jahre lang ist er „auf den Tag genau“ im sächsischen Bautzen. Dort ist er bei einer Bauersfamilie untergebracht, wird von den heimischen Lehrern seines Bremer Gymnasiums in der Ferne in Schulgebäuden unterrichtet. „Die bremischen Schulen wurden in vermeintlich sichere Gegenden evakuiert“, sagt Ahrens, aber auch, dass er und die anderen Schüler in der Ferne etwa 50 bis 70 Kilometer von der Front entfernt waren. „Wir hörten schon das Grummeln der Artillerie.“

Die Nazis nennen das Wegbringen der jungen Menschen „Kinderlandverschickung“. Sie sollen vor Bomben beschützt aber auch in nationalsozialistischer Weise erzogen werden. Ahrens, damals in der Hitlerjugend – „das war Zwang“ erinnert sich: „Die Jugendorganisation der Nazis hat sehr versucht, einen zu beeinflussen.“ Und: „Wir waren in gewisser Weise jung und dumm.“

Zuhause angekommen, etwa Mitte März 1945, hat Ahrens Mutter zu seiner Rückkehr seinen Lieblingskuchen, eine Streuseltorte, gebacken. Er stand an dem Fenster, das eines wie das andere herausfliegen sollte, als der „Bombenteppich“ der Engländer fällt. Das militärische Ziel damals: die Eisenbahnbrücke über die Weser in Dreye, aber verfehlt. Zwei Menschen in dem Ortsteil sterben, sagt Ahrens. Und in Kirchweyhe: „Unsere heiß geliebte Streuseltorte war splitterbedeckt.“ Lebensmittel sind knapp und die Ahrens' sammeln die Splitter ab. Sie essen Streuseltorte.

Es bleibt nicht bei dem einen Angriff, den der Schüler mitbekommt. Als er Ende März wieder Unterricht in Bremen hat und über Arsten auf dem Rückweg nach Hause ist, fallen erneut Bomben der Engländer – dieses Mal „Blockbuster“, wie Ahrens erklärt, also so genannte Wohnblockknacker. „Man kann sich ja die Wucht dieser Explosion kaum vorstellen“, sagt er. Doch dann kann er es. Dieses Mal trifft es die Brücke. Schließlich rückt einer der Angriffe sehr nah.

Ahrens' Elternhaus nahe der Kirche in Kirchweyhe wird zerstört. „Die haben uns in Brand geschossen“, sagt er. Allerdings wurden sie vorher informiert. „Das war ja recht human von den Engländern.“ Noch rechtzeitig konnten sie das Vieh aus den Ställen lassen. Eigentliches Ziel ist der Kirchturm. Gemeinsam stehen sie vor dem brennenden Gebäude. Ahrens blick zurück, wie der Vater seine drei Kinder und seine Frau im Arm hält. „Wir haben aber noch das Leben behalten“, sagt er zu seiner Familie. Nach zehn Jahren ist das Zuhause wieder aufgebaut – zuerst die Ställe, dann das Wohnhaus. Dazwischen heißt es: Leben in einer Baracke.

Geschriebene Geschichte

An das Datum dieses Angriffs kann sich Ahrens, der sein Leben lang ebenfalls Landwirt war, noch gut erinnern. Es ist der 9. April 1945. Wenige Monate später schreibt er alles auf, was sie erleben. Wie ihr Pferd Max einen Granatensplitter in den Hals bekommt, wie sie sich alle im Keller verstecken und auch schließlich zwölf britische Panzer anrollen. „Vier fuhren noch etwas weiter. Dann richteten sie ihre Rohre auf das Dorf und schossen sich ein“, schreibt der 13-jährige Ahrens damals. Danach wird es dramatisch und hektisch im Keller. Angst, Enge und Weinen.

Die Familie flieht erst nach Okel, dann nach Syke – alles schreibt Ahrens auf, „ohne zu wissen, dass das Geschichte ist“. Sie ist Weihnachten 1945 ein Geschenk an die Eltern und der Vater hat damals Tränen in den Augen. Heute, so sagt der 88-Jährige, habe er Anlass, dankbar zu sein, denn „wir haben Dinge erlebt, die andere nicht erlebt haben.“