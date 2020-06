Im Januar hatte die Gemeinde die mobilen Container präsentiert, in denen Kinder an der Kindertagesstätte in Dreye untergebracht sind. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Die Gemeinde Weyhe will ihre Ausbaupläne für Kindertagesstätten (Kita) ändern. Es soll nun nicht mehr ein Anbau an der bestehenden Kita in Dreye errichtet werden – vorerst zumindest –, sondern ein Neubau neben der Kindertagesstätte Sudweyhe. Der Verwaltungsausschuss hatte den eigentlich bestehenden Ratsbeschluss vom 18. Dezember für die Dreyer Lösung am 13. Mai in einem Eilverfahren entsprechend abgewandelt. Die Änderung ist Thema im öffentlichen Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1.

In der Vorlage zur Sitzung spricht die Verwaltung von einer nun veränderten Ausgangslage, die sich aus einem kurzfristig beendeten Mietverhältnis für die vordere Wohneinheit, angrenzend an das Grundstück zur Sudweyher Einrichtung ergibt. Das Grundstück ist im Eigentum der Gemeinde. Die zweite, hintere Wohneinheit wurde als Personalraum genutzt, heißt es. „Das Gebäude könnte nun abgerissen werden, sodass eine Erweiterungsmöglichkeit für die Kindertagesstätte Sudweyhe besteht. In dem Erweiterungsbau könnten zwei Gruppenräume errichtet werden“ – so steht es in der Vorlage.

Hinzu kommt: In der derzeit im Bau befindlichen Einrichtung Südlich Reinsweg wird bei Eröffnung ein Gruppenraum noch nicht benötigt. „Für eine zukünftige Erhöhung der Anmeldezahlen steht dadurch ein weiterer Gruppenraum zur Verfügung.“ Ebenso Teil der veränderten Ausgangslage sind die Anmeldezahlen, die sich in Sudweyhe „aufgrund des Neubaugebietes voraussichtlich in den kommenden Jahren erhöhen“ werden. Bei der Vergabe der Plätze für das Kitajahr 2021/2022 zeigte sich eine entsprechende Tendenz: 52 Anmeldungen für den Kindergarten, sieben für die Krippe in Sudweyhe (inklusive TuS Sudweyhe) bei 42 beziehungsweise sechs freien Plätzen, in Dreye waren es 18 (Kindergarten) beziehungsweise 18 (Krippe) Anmeldungen für 16 und zwölf freie Plätze.

„Die Errichtung eines zusätzlichen Baus neben der Kindertagesstätte in Sudweyhe hätte mehrere Vorteile gegenüber dem Erweiterungsbau in Dreye“, heißt es weiter in der Vorlage – auch wenn in Sudweyhe nur zwei – statt wie in Dreye – drei Gruppen eingerichtet werden können. Dafür bleibe Dreye optional als Standort für einen erneuten Mobilbau zur Erweiterung bestehen. Der könnte „bei unvorhergesehenem Bedarf“ kurzfristig wieder als Zwischenlösung aufgebaut werden. „Auch eine zeitliche Verschiebung der Erweiterung der Kindertagesstätte in Dreye käme in Betracht.“

In dem Neubau in Sudweyhe könnten zwei Krippengruppen eingerichtet werden, sodass dort künftig vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen vorhanden wären, statt wie bisher drei Kindergarten- und eine Krippengruppe, was als Vorteil erachtet wird. Denn: Eine Kindergartengruppe könnte im Bestandsbau wieder in die Räume der Krippe ziehen. „Eine Errichtung von drei neuen Gruppenräumen ist mangels Platzkapazitäten für die Freifläche sowie aufgrund landesrechtlicher Vorgaben zur Gesamtgröße von Kindertagesstätten nicht möglich“, steht es weiter in der Vorlage.

Werden die Änderungen so umgesetzt, würde eine Gruppe weniger entstehen. Das wird als „voraussichtlich ausreichend“ für das Kitajahr 2021/2022 erachtet, weil die Großtagespflege bereits ausgebaut ist und in der neuen Einrichtung Südlich Reinsweg, die zum 1. Oktober bezugsfertig sein soll (wir berichteten), eine Gruppe noch nicht benötigt wird und obendrein die Mobilbaulösung in Dreye besteht.

Finanziell würde die Änderung günstiger ausfallen: Zunächst waren 1,8 Millionen Euro plus 75 000 Euro für die Erstausstattung (abzüglich Fördermitteln für die Schaffung von Krippenplätzen in Höhe von 360 000 Euro) für die Dreyer Variante angesetzt. Das ergibt einen Eigenanteil von rund 1,52 Millionen Euro. Die Sudweyher Variante beläuft sich insgesamt auf 1,27 Millionen Euro (1,4 Millionen Euro plus 50 000 Euro Erstausstattung; Fördermittel verringern sich auf 180 000 Euro). Das in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bisher veranschlagte Finanzvolumen würde um 245 000 Euro unterschritten werden.