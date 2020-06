Die Eltern in Stuhr zahlen für die Betreuung ihrer Kinder von April bis Juni nichts (Symbolbild). (Monika Skolimowska/dpa)

Stuhr. Die Gemeinde Stuhr erlässt Eltern die Gebühren für die Betreuung ihres Nachwuchses für die Monate April bis Juni. Die Grundlage dafür ist mit einer entsprechenden Satzungsänderung einstimmig im Stuhrer Gemeinderat geschaffen worden. Kurz nach der durch das Land verfügten Schließung der Kitas und Schulen hatte die Verwaltung die Beiträge nicht mehr eingezogen und nach einer Lösung gesucht.

Von April bis Juni sind die Krippenbetreuung und die Mittagsverpflegung in den Kitas der Gemeinde kostenfrei, genau wie die ergänzende Betreuung und die Mittagsverpflegung an den Grundschulen. Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung fallen allerdings 1,95 Euro pro Stunde und drei Euro pro Mittagessen an, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Die Gemeinde verzichtet der Kalkulation zufolge in den drei Monaten auf rund 374 000 Euro. Der größte Posten mit knapp 274 000 Euro entfällt auf den Kita-Bereich, inklusive Krippenbetreuung und die Mittagsverpflegung in den Einrichtungen. Auch die Zahlung des Gebührenausfalls an freie Träger ist in der Summe enthalten, die mit 37 500 Euro zu Buche schlägt.

Damit die Gemeinde auch bei künftigen Ausnahmesituationen reagieren kann, stimmte der Rat über eine Satzungsänderung ab. Denn, so Ann-Kathrin Dannemann, Fachdienstleiterin für Bildung, Jugend und Sport bei der Gemeinde: „Grundsätzlich besteht die Pflicht, auch bei einer Schließung, die Kita-Beiträge weiter zu zahlen.“ In der neuen Satzung ist nun festgehalten, dass über eine Erstattung oder den Erlass von Gebühren bei einem Ausfall der Betreuung mindestens vier Wochen am Stück nachzudenken ist.