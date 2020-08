Gemischte Gruppen und Früh- und Spätdienste sind ab Donnerstag wieder in den Weyher Kitas möglich. (Ulrich Perrey/dpa)

Weyhe. Erst gab es nur einen Notbetrieb für Kinder systemrelevanter Eltern, dann kam einen eingeschränkten Betrieb in den Weyher Kitas: Durch die Corona-Krise gab es in Sachen Kinderbetreuung in diesem Jahr viele Einschränkungen für die Eltern. Nach den Sommerferien soll es nun in den Weyher Kitas wieder zurück in den Regelbetrieb gehen, auch wenn weiterhin auf zusätzliche Hygiene geachtet werden muss. Die gute Nachricht für Eltern: Zumindest, was die Öffnung der Kindertagesstätten angeht, können ab kommenden Donnerstag, 27. August, wieder reguläre Betreuungszeiten in den kommunalen Einrichtungen angeboten werden.

In dem neuen Regelbetrieb, der als Szenario A bezeichnet wird, sind nun auch wieder durchmischte Gruppen möglich, wodurch auch der Früh- und Spätdienst wieder realisiert werden kann. Außerdem dürfen nun auch wieder neue Kinder aufgenommen werden – was mit Blick auf das neue Kita-Jahr auch einige Eltern in Anspruch nehmen. Insgesamt 1400 Kinder kehren nach den Sommerferien in die Kitas in der Gemeinde zurück, dazu zählen neben den kommunalen Einrichtungen auch die freier Träger.

„Es sind natürlich trotzdem noch gewisse Hygieneregeln erforderlich“, betont Inga Hahslbauer, Teamkoordinatorin des Weyher Kinder- und Familienservicebüros. So muss etwa regelmäßig gelüftet und desinfiziert werden. Außerdem gilt weiterhin in den kommunalen Kitas das Verbot für die Eltern, ihre Kinder bis in die Einrichtung hinein zu begleiten. „Die Flure und Eingangsbereiche sind so eng, dass man sich dort schon mit drei Eltern in die Quere kommt“, sagt Fabian von Weyhe, Fachbereichsleiter Bildung und Freizeit. Noch schwieriger werde es, wenn bei der Ankunftszeit bis zu 15 Eltern dort aufeinander treffen. „Das ist einfach nicht möglich.“

Die Regelung, dass Eltern nicht mit in die Kita dürfen kennen viele aber auch schon aus der Zeit vor den Sommerferien, als noch ein eingeschränkter Betreuungsbetrieb lief. „Das war da auch schon gängige Praxis und unproblematisch“, erzählt von Weyhe und Hahslbauer ergänzt: „Wir haben dazu auch viele positive Rückmeldungen aus den Einrichtungen bekommen, die entsprechende Konzepte zur Übergabe erarbeitet haben.“ Die Kinder erreichen über das Außengelände oder separate Eingänge die Kita und gehen von dort aus selbstständig zu ihren Gruppen.

Ausnahmefälle gibt es aber auch. Denn weil mit dem neuen Kita-Jahr auch zahlreiche Neulinge in die Krippe oder auch in den Kindergarten kommen, ist bei einigen der Kleinen zunächst eine Eingewöhnungsphase notwendig. Diese dürfen in der Anfangszeit natürlich auch von ihren Eltern begleitet werden. Auch in begründeten Einzelfällen ist laut Gemeinde ein Betreten der Kindertagesstätten durch Erziehungsberechtigte möglich. Das ist dann aber vorab mit der Leitung abzuklären. Für Eltern, die die Kitas betreten dürfen gilt außerdem die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Lediglich im Außengelände, wenn es dort möglich ist, ausreichend Abstand zwischen Eltern und Erziehern einzuhalten ist ein Mund-Nase-Schutz nicht unbedingt erforderlich. „Das dient auch dem Schutz unseres Personals“, erklärt von Weyhe. Das kann in den Kitas anderer Träger jedoch unterschiedlich geregelt sein.

Außerdem dürfen Kinder, die Fieber haben oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten die Kita nicht besuchen. Bei leichter Symptomatik wie etwa einem Schnupfen ist eine Betreuung aber möglich. Bei schwererer Symptomatik sollte dagegen ärztlicher Rat eingeholt werden, empfiehlt Hahslbauer.

Die Teamkoordinatorin und der Fachbereichsleiter machen aber auch noch einmal deutlich, dass der Regelbetrieb nur läuft, solange die Lage weiter ruhig bleibt. Sollte sich das Infektionsgeschehen verändern, könnte eines der beiden anderen Szenarien wieder in Kraft treten: Szenario B sieht einen eingeschränkten Kita-Betrieb mit festen, getrennten Gruppen und gestaffelten Tagesabläufen vor. Dabei soll aber ein Betreuungsangebot für alle Kinder ermöglicht werden, wie es auch schon vor den Sommerferien der Fall war. Im Fall eines erneuten Lockdowns, wenn der Betrieb wieder untersagt werden muss, findet nach Szenario C erneut nur eine Notbetreuung statt. Eine Schließung einzelner Einrichtungen ist außerdem denkbar, sollte es dort zu einem Corona-Ausbruch kommen. „Bisher mussten wir deswegen noch keine Kita schließen“, erzählt Hahslbauer.



Über die aktuellen Änderungen in den Kindertagesstätten informiert die Gemeindeverwaltung auch regelmäßig online unter www.weyhe.de.