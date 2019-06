Zusammenkunft der Bildhauerzunft: Das Symposium hat sich mittlerweile zu einem Treffen der Szene entwickelt. (Gemeinde Weyhe)

Weyhe-Sudweyhe. Für Stefan Vogt ist es jedes Mal „sowas wie ein Klassentreffen“. Am kommenden Wochenende 22. und 23. Juni wird es für den Künstler aus Leeste bereits das achte Bildhauersymposium bei der Sudweyher Wassermühle sein, an der Hälfte aller Veranstaltungen hat er somit teilgenommen. Mindestens. Ganz genau kann er das gar nicht sagen. In jedem Fall ist er ein Urgestein – das auch diesmal wieder mit Stein arbeiten wird. „Zu Hause bin ich mit Holz ausgelastet“, erklärt Vogt, warum er sich für die kreative Zusammenkunft für ein anderes Material entschieden hat.

Dieses „Klassentreffen“ zieht mittlerweile offenbar auch international. „Kurz vorher habe ich noch eine Anfrage von einer Bildhauerin aus Dresden bekommen und eine aus dem Ausland“, berichtet Hedda Stock, Kulturbeauftragte der Gemeinde Weyhe, die erneut zusammen mit dem Verein „Kunst in der Provinz“ das Stelldichein der Kreativen organisiert. 13 Bildhauer werden es diesmal sein. „Die meisten aber kommen weiterhin aus der Region“, sagt Hedda Stock.

So auch Renate Kablitz aus Oyten und der Lahauser Karsten Klemm, die sich beide erstmalig bereitwillig im Mühlengarten bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen wollen. Möglich ist das am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Wozu sie Figuren entstehen lassen werden, steht ihnen übrigens komplett frei. Hedda Stock: „Manche arbeiten gegenständlich, manche abstrakt. Ein Thema geben wir diesmal aber nicht vor.“ Das hatte 2018 noch passend zum damaligen Gesamtansatz der Veranstaltung „Rad und Kunst“ gelautet.

Was dabei herausgekommen ist, wird wie immer nebenbei drinnen auf dem Mühlenboden bei der „Skulptura“ zu sehen sein. Die offizielle Vernissage dazu findet in diesem Jahr allerdings erst am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr statt. „Im vergangenen Jahr war am Samstag eher der Arbeitstag, und es waren weniger Besucher da“, begründet Hedda Stock diese Veränderung im Ablauf. Die Begrüßung wird ihr zufolge die stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Söfty übernehmen, inhaltlich einführen in die Ausstellung will Brunhild Buhre von „Kunst in der Provinz“. Umrahmt wird dies von der Band Olja‘s Nordic Crossing um Symposiums-Teilnehmer Uwe Hansmann, die im vergangenen Jahr schon dort gespielt hat. Angekündigt werden auch diesmal „leisere Töne aus den Bereichen Folk, Rock, Pop und Blues, Songs mit Tiefgang, mit interessanter Rhythmik und außergewöhnlich guten Arrangements, die es verdient haben, wieder mehr ins Rampenlicht gerückt zu werden“. Bei der vorigen Auflage begleitete Barbara Bartel die Gruppe, indem sie rhythmisch mit ihrem Meißel klapperte, erinnert sich Hedda Stock noch gut. Ihr Wunsch: „Ich fände es toll, wenn die Künstler wieder mit einbezogen werden.“

Die „Skulptura“, darauf weist sie noch gesondert hin, wird auch nicht, wie auf dem Flyer angegeben, nur vom 22. Juni bis zum 28. Juli in der Wassermühle zu bestaunen sein, sondern bis zum 15. September. „Weil unsere August-Ausstellung dort leider abgesagt werden musste“, liefert Hedda Stock den Hintergrund.

Apropos länger: Die Skulpturen bei der „Skulptura“ sind zwar beim jüngsten Bildhauersymposium angefangen worden, abgeschlossen werden sie aber – damit kein falscher Eindruck entsteht – mitnichten gleich vor Ort. Das bestätigt Stefan Vogt: „Ich sitze bestimmt drei Wochen an einer. Man muss sich mit jedem Schnitt neu orientieren.“ Das dauere. Beim Bildhauersymposium komme es ihm eben eher auf das gemeinsame Werkeln, das Wiedersehen an. Wie mit alten Klassenkameraden.



Die Öffnungszeiten der „Skulptura“ in der Wassermühle Sudweyhe, Im Mühlengrunde 15, werden sonnabends von 15 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr sein.

Zur Sache

Die vertretenen Künstler

Folgende 13 Teilnehmer wirken aktiv am diesjährigen Bildhauersymposium mit: Barbara Bartel, Agnes Gerken-Lüllmann, Carola Goetz, Uwe Hansmann, Reiner Madena, Greta Mindermann-Lynen, Alex Otterpohl, Maria Fischer, Hilde Weiper, Karsten Klemm, Renate Kablitz, Stefan Vogt und Ursel Wunsch-Bertram. Und diese elf Künstler, die im vergangenen Jahr dabei waren, stellen ihre Werke bei der Skulptura in der Wassermühle Sudweyhe aus: Barbara Bartel, Bettina Bollmann-Koch, Belinda Di Keck, Agnes Gerken-Lüllmann, Uwe Hansmann, Oliver Kempny, Reiner Madena, Greta Mindermann-Lynen, Maria Fischer, Hilde Weiper und Gert Schröder.