Die Feuerwehr musste die Wohnungstür im dritten Obergeschoss aufbrechen. (Feuerwehr Stuhr)

Stuhr-Brinkum. Eine Mutter hat sich am Freitag gegen 13.45 Uhr aus ihrer Wohnung im dritten Obergeschoss an der Straße Knochenhauersgang in Brinkum ausgesperrt. Was nicht so dramatisch gewesen wäre – doch drinnen brannte ihr Essen auf dem Herd und ihr 18 Monate alter Sohn war allein auf dem Balkon. Die Feuerwehr Brinkum wurde daher zu dem Mehrfamilienhaus gerufen. Beim Eintreffen war bereits eine Rauchentwicklung aus dem Fenster wahrnehmbar, so Feuerwehrsprecher Nico Krumhorn. Die Kräfte öffneten die Wohnungstür gewaltsam und konnten das Kind schließlich unverletzt an die Mutter übergeben. Die Wohnung wurde per Druckbelüfter entraucht, ein Feuer musste nicht mehr bekämpft werden. Auf dem Hof wurde die Drehleiter für eine mögliche Menschenrettung in Stellung gebracht.