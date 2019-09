Die inhaltliche Ausrichtung des Gottesdienstes zu "Weyhe Total" haben Christoph Siedersleben (von links), Kirchengemeinden-Freiwilligendienstlerin Annika Behr und Ulrich Krause-Röhrs vorgestellt. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. Wenn es um den Schutz des Klimas geht, sind alle gemeinsam, aber auch jeder einzelne gefragt, meint Pastor Ulrich Krause-Röhrs von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Leeste. Dem Thema widmet er gemeinsam mit Pastor Christoph Siedersleben von der evangelischen Felicianus-Gemeinde den diesjährigen Gottesdienst bei „Weyhe Total“ am kommenden Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr auf dem Marktplatz.

Ohne Regierungsanstrengung ist Krause-Röhrs zufolge das Abwenden des Klimawandels nicht möglich: „Einzeln schaffen wir es nicht“. Dennoch müsse jeder für sich tätig werden. Der „Weyhe Total“-Gottesdienst bekommt in diesem Jahr damit die Überschrift „Wandel Klima!“ und ist als Aufforderung zu verstehen. Bei allen politischen Umfragen sei das Thema die „Sorge Nummer eins“. Krause-Röhrs wie auch Siedersleben kam die Idee, weil beide in Gesprächen festgestellt haben, dass das Klima die Menschen beschäftigt. „Wetter war früher ein Ausweichthema, heute ist es eher ein Ausdruck der Besorgnis“, sagt Siedersleben. Den Eindruck bestätigt auch Krause-Röhrs, der bereits im vergangenen Jahr zunehmende Sorgen wahrgenommen hatte – je länger der Sommer dauerte.

Für den inhaltlichen Schwerpunkt haben die beiden Kirchengemeinden für den gemeinsamen Gottesdienst Redner eingeladen. Für die Weyher Fridays-For-Future-Bewegung sollen Pia Steinke und Siard Schulz sprechen – darüber, was sie von den Älteren und Jüngeren erwarten. Inwieweit der Klimawandel in Weyhe bereits sichtbar ist, will der Vorsitzende des Weyher Naturschutzbundes, Thomas Brugger, vorstellen, beispielsweise beim Phänomen trocken gefallener Bäche im Gemeindegebiet, so Krause-Röhrs. Musikalisch beteiligen sich der Posaunenchor der Felicianus-Gemeinde sowie Sören Tesch, Organist der Leester Gemeinde. Die beiden Pastoren wollen das Thema dann theologisch beleuchten, wie sie mitteilen. „Das ist kein Politisieren des Glaubens, sondern ein zentrales Thema des christlichen Glaubens: die Bewahrung der Schöpfung“, teilt Krause-Röhrs mit.

Zwei Wochen vor dem 20. September sei das Thema „mega-aktuell“. An diesem Tag werden weltweit Fridays-For-Future-Demonstrationen abgehalten. Außerdem tage laut dem Streikbündnis das Klimakabinett in Berlin, und in New York werde einer der wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet. Obendrein sei, so Krause-Röhrs, Weltkindertag. Zu dem Gottesdienst erwartet der Pastor etwa 300 Besucher. In der Regel reichten die 250 aufgestellten Stühle im Zelt auf dem Weyher Marktplatz nicht aus. Letztlich spiele bei der Besucherzahl aber eben auch das Wetter eine Rolle.

Um das macht sich derweil Antje Eggers vom Marktplatzverein, die Organisatorin von „Weyhe Total“, keine Sorgen: „Wir haben bei strömendem Regen schon die besten Feten hier gefeiert.“ Und Angst, dass nichts los ist an beiden Abenden, wenn ab 18.30 Uhr Einlass nur gegen Eintritt ist, muss sie auch nicht haben. „Der Vorverkauf läuft Bombe. Beim Teekontor meinten sie, da wären noch nie so viele Karten verkauft worden“, kann sie aktuell vermelden. Einen Grund hat Antje Eggers auch ausgemacht: „Abba zieht total.“

Bevor die Tribute-Show Abba Fever an diesem Freitag gegen 21 Uhr die Bühne betritt, die am Donnerstag aufgebaut wurde, findet an dieser um 18 Uhr der obligatorische Freibier-Fassanstich mit dem stellvertretenden Bürgermeister Frank Seidel statt. An diesem Sonnabend, 7. September, sorgt dann Limited Edition für Stimmung. Und zwischendurch gibt es ein Comeback: DJ Heiner Wittrock kehrt diesmal für Marcus Grosser, der ausfällt, ans Mischpult zurück, wie Antje Eggers verrät. Neben dem Gottesdienst gibt es am Sonntag bei wiederum freien Eintritt den Didi Doktor und die Genkys, eine Autoschau und Spielgeräte von Pro Yougend – sicher auch klimaneutrale.