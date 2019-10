Mit Muskelkraft und Körpergewicht: Selbstbeherrschung ist das, worauf es bei Calisthenics ankommt. (Michael Braunschädel)

Daniel Magel weiß genau, was die Kids von ihm sehen, von ihm lernen wollen: spektakuläre Figuren wie die menschliche Flagge. Bei der „steht“ der Mann von Hood Training aus Bremen horizontal in der Luft – und sein athletischer Körper auf Hochspannung. Mit seinen muskulösen Armen hält er sich am stählernen Gestänge fest – und so die Position. Die Teilnehmer des Treffens auf der Brinkumer Funsport-Anlage am Brunnenweg staunen, müssen sich aber etwas gedulden, ehe sie versuchen können, es ihm gleichzutun. „Leute, gleich wird geballert“, kündigt Magel mit markigen Worten an, dass es bald zur Sache gehen soll. Geschwitzt wird aber umgehend. Denn er stellt klar, dass alle Einheiten an den Calisthenics-Geräten, an denen nur das eigene Körpergewicht als Gegengewicht dient, auf die gleiche Weise beginnt: „Jeder fängt mit Liegestützen an.“ Denn merke: Aufwärmen muss sein. Erst recht beim sogenannten 816-Training, benannt nach den letzten drei Ziffern der Stuhrer Postleitzahl.

Im Kreis macht die Gruppe den Hampelmann, anschließend kreisen die Handgelenke. Erst dann geht es an die für Calisthenics so charakteristischen Klimmzüge. Oder besser: Klimmzüge 4.0. Reck trifft Rap, Stange trifft Straße. Kraftanstrengungen im Kapuzenpulli.

Wie bereits berichtet, hat der FTSV Jahn Brinkum für das Projekt, eine Kooperation mit Hood Training und dem Team Jugend der Gemeinde Stuhr, Fördergeld von knapp 35 000 Euro eingeworben. Es soll nicht zuletzt dazu dienen, die Calisthenics-Geräte als Herzstück der Funsport-Anlage, insgesamt immerhin gut 400 000 Euro teuer, weiter zu beleben.

Dafür sorgt Wladimir Stiefel, der das 816-Training regelmäßig leitet. Jetzt ist die Runde, die ihm zufolge aktuell aus sechs festen Leuten besteht, aber von der Funsport-Anlage in die FTSV-Turnhalle an der Jahnstraße 24 in Brinkum umgezogen – wetterbedingt. „Aktuell ist mir das zu gefährlich, die Geräte dürfen nicht nass sein. Da rutscht man nur ab“, sagt der Moordeicher. Sollte aber noch ein goldener Herbst mit halbwegs annehmbaren Temperaturen kommen, würde die Gruppe wieder raus zum Trainieren gehen. Drinnen oder draußen wird immer sonntags von 15 bis etwa 18 Uhr sowie donnerstags von 19.30 bis mindestens 22 Uhr „geballert“, wie Daniel Magel sagen würde. Auspowern ist in jedem Fall drin. Aber immer schön dran denken: Aufwärmen ist ein Muss.