Die Feuerwehr befreite die Räume der Wohneinrichtung von Rauch. Die Mitarbeiter hatten rasch reagiert (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Heiligenrode. Zu einem Einsatz in einem Behindertenwohnheim ist die Ortsfeuerwehr Heiligenrode am Sonnabendvormittag ausgerückt. Die Brandmeldeanlage der Einrichtung an der Breslauer Straße hatte ausgelöst, weil ein Kochtopf in der Küche überhitzte, was zu Flammenbildung führte. Das teilt Sprecher Rüdiger Schünke mit. Alle Bewohner und Mitarbeiter der Wohneinrichtung hatten bei Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude „vorbildlich“, wie Schünke betont, verlassen und sich am Sammelpunkt eingefunden. Das Personal hatte den brennenden Topf nach draußen gebracht. Die Feuerwehr belüftete daraufhin die Räume mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät. Nach etwa 30 Minuten waren die Räume vom Rauch befreit und die Brandmeldeanlage konnte zurück gestellt werden. Für die Feuerwehr Heiligenrode, die mit 16 Kräften vor Ort war, war der Einsatz somit beendet.