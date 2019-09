Eine Frage von Kraft und Technik: Daniel Magel macht die menschliche Fahne. (Sebastian Kelm)

Stuhr-Brinkum. Daniel Magel weiß, wovon er spricht, wenn er davon redet, wie wichtig es ist, sich mal richtig auszupowern. Mal den Frust rauszulassen, ohne Mist zu bauen. Ohne auf die schiefe Bahn zu geraten. Wie leicht das geht, hat der 37-Jährige erlebt, damals in Bremens Plattenbausiedlung Tenever. Der gebürtige Kasache fand schließlich sein Heil im Sport, im Calisthenics, um genau zu sein. Calisthenics? Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen Stuhrer. Mit „Outdoor-Turnen mit dem eigenen Körpergewicht“ umschreibt Magel, Mitbegründer von Hood Training aus der Hansestadt, die Idee seiner Bewegungs-Bewegung.

Und tatsächlich gibt es in Brinkum, auf der Funsport-Anlage am Brunnenweg, seit ziemlich genau einem Jahr solche Calisthenics-Geräte. Aber auch Thorsten Meyer, Leiter des Team Jugend der Gemeinde, hat festgestellt: „Viele wissen immer noch nicht, was das eigentlich ist.“ Daher soll das Ganze jetzt mehr in die Öffentlichkeit geholt werden – mit einem „Kick-Off-Event“ für regelmäßiges „816-Training“ in Stuhr.

816 steht für die letzten drei Ziffern der Stuhrer Postleitzahl. „Die Kids identifizieren sich darüber“, erläutert Magel, warum dies als Schriftzug oft an Häuserwänden prangt. 325 war und ist sein Heimat-Code in Tenever. „Klar, ein Brennpunkt ist das hier nicht“, sagt der Inklusionspädagoge, mit dem die Rasiermarke Gillette schon einen Image-Film gedreht hat, mit Blick auf die vergleichsweise geordneten Verhältnisse in Stuhr. Aber: „Es gibt überall Jugendliche, die am Wochenende nichts zu tun haben, die von den Vereinen nicht erreicht werden. Auch Kids aus gut situierten Familien haben oft Probleme, sich unterzuordnen.“

Respekt vor der Anlage

Es sollen letztlich alle interessierten Heranwachsenden mit Calisthenics abgeholt, raus aus dem Haus und auf die Straße geholt werden. Ohne Dummheiten anzustellen, versteht sich. Neben der körperlichen Aktivität geht es laut Daniel Magel um eines: „Respekt lernen vor sich selbst, anderen und der Anlage.“ Jan Aßmann, Leiter des Jugendtreffs Haus am Wall gleich um die Ecke, ergänzt: „Die soll eben auch ordentlich hinterlassen werden.“ Denn es handele sich um eine „Luxusanlage“. Was Magel bestätigt: „Wir kommen aus Bremen oft her. So im Freien kann man bei uns nicht trainieren.“

Alexander Piossek vom FTSV Jahn Brinkum ist andererseits auch daran gelegen, hiesige Jugendliche zu gewinnen, die sich den Verein vielleicht nicht leisten können. Jahn war offizieller Antragsteller für das Fördergeld bei diesem Projekt: Stolze 29 800 Euro gibt es laut Thorsten Meyer vom Landessportbund, weitere 5000 Euro von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Der FTSV stellt zudem Hallenkapazitäten für den Winter an der Jahnstraße, damit dort an Reck, Barren und Sprossenwand geübt werden kann.

So lange es das Wetter zulässt, soll aber unter freiem Himmel im Sportpark an der eigenen Fitness und Körperbeherrschung gearbeitet werden, wo sich Meyer zufolge auch schon häufig junge Menschen dafür einfinden. Das Angebot soll frei und freiwillig bleiben, es wird keine Mitgliedschaft erforderlich sein. Einfließen sollen zudem Komponenten aus Hip-Hop, Graffiti-Kunst und Breakdance. Und Magels Kollege, Trainer Wladimir Stiefel, will auch Kampfsport-Elemente einbringen. Bis Ende 2021 – so lange läuft die Förderung – soll das abgesehen von den Weihnachtsferien so laufen.

Magel könnte sich vorstellen, dass bei Jahn Brinkum irgendwann eine eigene Calisthenics-Sparte entstehen könnte. Deutsche Meisterschaften und ein eigener Verband seien jedenfalls mehr als nur in Planung. „Unser größtes Ziel ist es, aus unserer Truppe auch Trainer zu generieren“, sagt Thorsten Meyer. So wie Daniel Magel einst auch zum Vorbild wurde. Damals in den Häuserschluchten von Osterholz-Tenever.

Der Startschuss für das „816-Training“ im Calisthenics-Park ist für Freitag, 27. September, ab 16 Uhr am Brunnenweg (gegenüber der Feuerwehr, hinter der neuen Sporthalle) geplant. Es soll dabei auch gegrillt werden, Rapper Benjo wird für die passende Musik sorgen. Für weitere Informationen stehen Thorsten Meyer und das Team Jugend unter 04 21 / 5 69 52 31 zur Verfügung.