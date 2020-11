Kollision in Heiligenrode

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kollision an Harpstedter Straße

Esther Nöggerath

Bei einem Unfall auf der Harpstedter Straße in Heiligenrode ist am Freitag ein 51-Jähriger leicht verletzt worden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 10000 Euro.