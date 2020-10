Der Unfall passierte an der Kreuzung zur Angelser Straße (Symbolbild). (Björn Hake)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 7 Uhr an der Bundesstraße 6 an der Kreuzung zur Angelser Straße in Weyhe gekommen. Laut Polizeiangaben musste eine 25-jährige Fahrerin aufgrund eines herannahenden Notarztfahrzeugs mit ihrem Wagen abbremsen. Ein 39-jähriger Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 4000 Euro, berichten die Beamten weiter.